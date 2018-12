Hivatalosítják Kovászna városzászlaját

Kovászna Helyi Tanácsa még 2008 májusában fogadta el a város címerét. Az akkori szavazás nem ment simán, a román képviselők kifogásolták, hogy a címerben nem jelenik meg a román közösséget jelképező elem, ezért a szavazáskor elhagyták a tanácstermet. A tíz magyar képviselő igen szavazatával elfogadták a címer tervezetét. A város jelképét később zászlón is megjelenítették, ennek elfogadására tanácshatározat is született. A lobogót kitűzték a városházára, az alárendelt intézményekre, különböző eseményeken is használták, a testvérvárosokat is megajándékozták egy-egy Kovászna-zászlóval. 2012-ig senkit nem zavart a zászló, akkor viszont Codrin Munteanu prefektus kifogást emelt, a brassói táblabíróságon véglegesen pert is nyert, érvénytelenítették a zászlóról szóló tanácshatározatot. Ennek ellenére a városháza nem vonta be a zászlókat, míg idén erre hivatalos felszólítást nem kaptak a prefektúráról – a törvénytisztelő kovásznai városvezetés eleget is tett a felszólításnak.

De nem mondtak le a zászló hivatalosításáról, így a 2015-ben megjelent, 141-es számú „zászlótörvény” értelmében kezdték el újra a hivatalosítást – ennek egyik lépése volt tegnap a zászló modelljére vonatkozó tervezet elfogadása –, az új zászló lényegé­ben megegyezik a régivel. Gyerő József polgármester felhatalmazást kapott arra, hogy a szükséges kormányhatározat megjelénésének érdekében eljárjon.