A háromszéki csapat abban a tudatban utazott a moldvai városba, hogy a legutóbbi öt idegenbeli mérkőzését vereség nélkül fejezte be, kétszer a három pontot is behúzta ezeken a meccseken. A Flavius Stoican irányította labdarúgók ezzel szemben gyenge hazai mutatóval rendelkeztek: az utolsó négy összecsapásukat elveszítették saját szurkolói előtt, sőt, ezeken a találkozókon mindössze két gólt jegyeztek. A jeges pályán már a cipő kiválasztása is gondot okozott a játékosoknak, egyesek teremlabdarúgó-, mások a hagyományos labdarúgó lábbeli mellett döntöttek. Az egyensúly megőrzése, így is komoly kihívást jelentett, viszont jó iramú mérkőzést játszottak, támadószellemben léptek fel, gyakran eljutottak egymás kapujáig.

A Sepsi OSK hamarabb alkalmazkodott az emberpróbáló körülményekhez, a 8. percben pedig a vezetést is megszerezte. Gabriel Vașvari indítását Ibrahima Tandia érte utol a baloldalon, majd Adriá Gallego mellett egy csellel könnyedén elhúzott, így senkitől sem zavartatva passzolhatott be a középen érkező Vașvari elé, aki tíz méterről a jobb alsóba lőtt. A házigazdákat nem zavarta meg, hogy hátrányba kerültek, a 21. percben pedig a piros-fehér mezes védők figyelmetlenségét kihasználva egyenlíteni tudtak. A jobb oldalon Platini kapott labdát, beívelt az Ousmane Viera és Aljakszandr Karnyicki között helyezkedő Dylan Flores irányába, akinek fejese Fejér Béla lába között a hálóba gurult. A vendégcsapat a folytatásban ismét előnybe kerülhetett volna, azonban Tandia beadását Marko Simonovski senkitől sem zavartatva, közelről a kapu fölé rúgta.

A szünet után először a házigazdák veszélyeztettek, a 49. percben Gallego jobb oldali beadásánál Flores hibázta el a néhány méterről a befejezést, pedig a Costa Ricából érkezett középpályást a szentgyörgyi csapat egyik védője sem zavarta. Nem sokkal később az élvonalban bemutatkozó Ștefan Târnoveanu védett hatalmasat Vașvari távoli próbálkozásánál. Az utolsó fél órában Daisuke Sato, Hadnagy Attila és Joseph Mensah is játéklehetőséget kapott Eugen Neagoe vezetőedzőtől, azonban hiába játszott mezőnyfölényben a moldvai gárda, a hátralévő időben egyik együttesnek sem sikerült újabb lehetőséget kidolgoznia, a kapusoknak pedig nem kellett újabb védést bemutatniuk a befejezést jelző sípszóig.

A Sepsi OSK tovább javította idegenbeli mérlegét, hiszen sorozatban már hat mérkőzésen nem szenvedett vereséget. A piros-fehérek a hétközi, 18. fordulóban a FCSB csapatát fogadják szerdán 20 órától a sepsiszentgyörgyi stadionban.

Eugen Neagoe értékelt

„Mindig nagy öröm, ha visszatérhetek Jászvásárba, hiszen dolgoztam ennél a csapatnál, és hiszem, hogy voltak szép pillanataink, a kapcsolatunk jó volt. Boldog vagyok, hogy senkinek nem lett a mérkőzésen komolyabb problémája, viszont Gabriel De Moura megsérült, ebben pedig a pálya állapota is közrejátszott. Mindkét csapat vigyázott a másikra, ezért is sikerült épp bőrrel megúszniuk, továbbá a bírók is figyeltek arra, hogy ne durvuljon el a játék. Azt gondolom, hogy az eredmény jól tükrözi mindazt, ami a pályán történt, még akkor is, ha úgy jöttünk ide, hogy nagy reményeket fűztünk a három pont megszerzéséhez. Jól kezdtük a mérkőzést, sikerült vezetést szereznünk, majd egy rögzített helyzet után hibát vétettünk, nem voltunk elég figyelmesek, így az ellenfél egyenlített. Utána még volt egy hatalmas gólhelyzetünk, de hat méterről nem tudtuk belőni, szóval maradt a döntetlen” – mondta a mérkőzés után a vezetőedző.

Labdarúgó I. liga, alapszakasz, 17. forduló: Jászvásári Poli–Sepsi OSK 1–1 (1–1).

Jászvásár, Emil Alexandrescu Stadion, mintegy 50 néző. Vezette: Alexandru Tudor (Bukarest). Jászvásár: Târnovanu – Gallego, Mihalache, Frăsinescu, Sin – Cioinac, Qaka – Platini, Flores (Petre, 71.), Sanoh (Zaharia, 59.) – A. Cristea (Bekui, 78.). Vezetőedző: Flavius Stoican. Sepsi OSK: Fejér – De Moura, Viera, Rus, Ștefan (Hadnagy, 75.) – Velev, Karnyicki – Nouvier (Mensah, 84.), Vașvari, Tandia – Simonovski (Sato, 67.). Vezetőedző: Eugen Neagoe. Gólszerzők: Flores (21.), illetve Vașvari (8.). Sárga lap: Karnyicki (74.).

További eredmény: Kolozsvári CFR–FC Voluntari 5–0 (gólszerzők: Țucudean 26., 56., 62., Manea 84., Costache 89.).

A rangsor:

1. CFR 10 6 1 27–10 36

2. FCSB 9 4 3 31–16 31

3. Viitorul 9 2 5 19–16 29

4. Craiova 7 5 4 28–14 26

5. Medgyes 7 5 4 18–18 26

6. Sepsi OSK 6 6 5 19–16 24

7. Astra 5 5 6 17–15 20

8. Botoşani 4 7 5 21–24 19

9. Hermannstadt 5 3 8 16–18 18

10. Dinamo 4 6 6 16–22 18

11. Jászvásár 5 3 9 15–26 18

12. Călăraşi 3 8 5 12–15 17

13. Chiajna 4 5 7 10–20 17

14. Voluntari 1 5 11 15–34 8

A 18. forduló programja: * kedden FC Voluntari–FC Hermannstadt (17:30 óra), Dinamo–Kolozsvári CFR (20 óra) * szerdán Medgyesi Gázmetán–FC Viitorul (17:30), Sepsi OSK–FCSB (20 óra) * csütörtökön Dunărea Călărași–Astra Giurgiu (14 óra), FC Botoșani–Jászvásári Poli (17 óra), Concordia Chiajna–Craiova (20 óra).