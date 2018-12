Mi, hol, mikor

AZ ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONT szervezésében decem­ber 7-én, pénteken 18 órától a Lábas Házban (Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 7. szám) megnyitják Nicu Barb festőművész kiállítását. A vendégeket Vécsi Nagy Zoltán, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője köszönti. A kiállítást megnyitja Hosszú Zoltán képzőművész. Közreműködik: Tarcsi Szabolcs (kürt). A kiállítás megtekinthető január 4-ig keddtől péntekig 10–17, szombatonként 10–18 óráig.

A KÓNYA ÁDÁM MŰVELŐDÉSI HÁZBAN pénteken 17 órától dr. Péter Sándor magyar nyelv- és irodalomtanár megnyitja a Gyárfás Jenő Amatőr Képzőművészek Szövetsége tagjainak közös téli tárlatát Hangulataink címmel. Közreműködik Tóth Viktor budapesti jazz-zenész (szaxofon).

GYŰJTEMÉNYEK HÁZA. Szombaton 11 órára Kézdivásárhelyen a Gyűjtemények Házába várnak minden érdeklődőt, kiállítót, rendezvényvezetőt, támogatót, médiaképviselőt, akinek a 2009–2018-as években egyéni vagy közös kiállítása, könyvbemutatója, rendezvénye volt. A 10 év alatt 100 rendezvényből ez lesz a 60. kiállítás, amely emléket állít az előző 59 kiállításnak. Közreműködnek: Gáspár Anikó (szavalat) és a Molnár Józsiás Általános Iskola zenetagozatának diákjai. A kiállítás naponta 8–18 óráig látogatható. Bővebb információ: kezdi.info.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház nagytermében ma 18 órától az Egy zabigyerek kék háttér előtt történetet mesél (Molnár Ferenc Az üvegcipő című drámája alapján) – írta és rendezte: Radu Afrim; pénteken 18 órától a kamarateremben Đorđe Lebović: Az ezredik éjszaka – rendező: Zakariás Zalán.

AJÁNDÉKOZZON SZÍNHÁZI ÉLMÉNYT! Idén karácsonykor lepje meg szeretteit a színház élményével – ajándékozzon páros belépőt vagy színházbérletet! A két személyre szóló szelvény és a színházbérlet a Tamási Áron Színház és az M Studio bármelyik előadására érvényesíthető a 2018/2019-es évadban. Az ajándékszelvények és bérletek december 3–21. között megvásárolhatóak a központi jegyirodában. Érdeklődni a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon. A kínálatot megtalálja a

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ „Az Ég ölelkezett ím akkor a Földdel...” című előadását december 7-én és 9-én 18 órától játsszák a sepsiszentgyörgyi bábszínház stúdiótermében. Az előadásra jegyek foglalhatók a 0755 335 400-as telefonszámon (Csüdöm Eszter). Jegyeket váltani az előadások előtt fél órával lehet a helyszínen 7 lejért.

Zene

A CODEX RÉGIZENE-EGYÜTTES és az olaszteleki Cygnini Reneszánsz Együttes Szegény deáklegény a Budai várban című előadása tekinthető meg ma 19 órától az Árkosi Művelődési Központ Bástya Termében. Fellépők: Adorján Csaba (fidula, kontra, mesélő), Filip Ignác (furulyák, fuvolák, művészeti vezető), Kovács Éva (rebek), Kovács László (fidula), Lázár Zsombor (fidula), Szabó Éva (furulyák, fuvolák, ütőhangszerek), Szőgyör Árpád (viola da gamba, ének, ütőhangszerek). Előadás után táncházat tartanak.

A SZENTIVÁNLABORFALVI SZÉKELY ISTVÁN DALKÖR A bodosi füstös kocsma..., egy erdővidéki nótafa dalos élete című népzenei előadására pénteken 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében kerül sor. Meghívottak: Jánosi József néprajzkutató és Préda Jenő zalánpataki muzsikus. Énekel: Gálicza Károly bácsi és a szentivánlaborfalvi Székely István dalkör. Muzsikál a Feketeügy zenekar.

Hitvilág

A sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban csütörtökön 18 órától a családokért végzett kilenced befejezője és egyben a medjugorjei csoport havi szentségimádása lesz. Az ünnepi szentmisét a pálos Bátor Botond atya végzi. A szentmise alatt a brassói származású Dumitrescu Melinda hegedül, majd tanúságot tesz a medjugorjei tapasztalatairól.

A SEPSISZENTGYÖRGYI KRISZTUS KIRÁLY-PLÉBÁNIATEMPLOMBAN pénteken 22 órától éjszakai virrasztás lesz, amely a reggel 6 órakor kezdődő hajnali szentmisével ér véget. Az advent a virrasztásban eltöltött Krisztus-várás ideje. Hívnak mindenkit, hogy minél többen kapcsolódjanak be a közös imába. A virrasztást a Mária rádió élő adásban közvetíti.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban: 16.30-tól A Grincs románul és 17 órától magyarul beszélő; 18.15-től A karácsony mentőakció románul beszélő; 18.45-től A karácsony mentőakció magyarul beszélő; 20.15-től A Moromete család 2. román filmdráma; 20.30-tól Bohém rapszódia román felirattal.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES ma 19 órától AranyAsszo­nyok című előadását játssza Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. Rendező-koreográfus: Furik Rita. Jegyek a központi jegyirodában és a www.biletmaster.ro oldalon kaphatók.

Irodalomtörténeti előadás

Dr. Reisinger János irodalomtörténész ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében Irtózatos hazugság mindenütt címmel Vörösmarty Mihály költészetének bizo­nyos vetületeit mutatja be. A következő, egyben az idei utolsó alkalommal, december 20-án az előadó Petőfi Sándor ismert és kevéssé ismert műveit idézi fel a hallgatóság előtt. A belépés ingyenes, a témakörre vonatkozó könyvek, folyóiratok és cd-k megtekinthetők és hozzáférhetők a helyszínen.

Karácsonyvárás

A varázslatos zabolai Mikes-birtok idén is vendégül látja a Kastély Erdélyben csapatát egy családi karácsonyváró eseményre. Szombaton 10–17 óráig papírszínház, karácsonyfadísz-készítés, forró tea, EduKastélyos játékok lakják be az egykor istállóként működő, mára gyönyörűen felújított rendezvénytermet a Mikes-birtokon. A legkisebbek és nagyobbacskák egyaránt örömüket lelhetik a karácsonyi dísztárgyak elkészítésében. Az alkotás élménye mellett a gyerekek hazavihetik a saját készítésű díszeiket. Lesznek kifestős díszek, Betlehem-készítés, mézeskalács díszítés és egyéb kedves dekorációk barkácsolása. A beltéri foglalkozások mellett a kastélykertben barangolni is lehet.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Gelencén ma és pénteken 9–16 óráig; Polyánban ma 9–17 óráig az 1-es transzformátorállomás körzetében szünetel az áramszolgáltatás.

NYITOTT AKADÉMIA. Bedő Imre közgazdász, a Férfiak klubja alapítója (Magyarország) A férfiak különleges szerepe a családokban címmel ma 16.30-tól Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Házban tart előadást.

KARÁCSONYI FINOMSÁGOK. Kézdivásárhelyen december 7-én mézeskalácsot és karácsonyi muffint lehet díszíteni a Süti Éden Cukrászda szervezésében, ezt követően a Vigadó Galériában megnyitja kapuit a Felső-háromszéki Kézműves Egyesület hagyományos karácsonyi népművészeti kiállítása, ahol ínycsiklandó finomságokkal is várják az érdeklődőket.

DEÁK ZSOMBOR profi Ironman-atléta Minden (is) fejben dől el című mentális és motivációs előadása pénteken 19 órától a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban hallható. Az esemény ingyenes.

ELŐADÁS. 100 történelmi tévhit és 13 diktátor címmel tart előadást szombaton 17 órától dr. Hahner Péter történész Kézdivásárhelyen az Erzsébet Teremben (44-es udvartér, 1. szám).

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 392-es Dona (telefon: 0372 409 392); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Légvédelmi gyakorlat Kovászna megyében

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala felhívja a lakók figyelmét, hogy a Román Hadsereg katonai repülőgépei december 3. és 8. között alacsony repülési magasságban fognak gyakorlatokat végrehajtani Kovászna megyében a Bodok–Sepsiszentgyörgy–Kökös légvonalon.