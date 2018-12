Mátyás nyomában a baróti diákok

A felhívásra beérkezett közel negyven pályamunka közül a tízes döntőbe öt anyaországi, négy erdélyi és egy felvidéki csapat filmje jutott be. A háromszékiek nagyon jól szerepeltek, hiszen a pódiumra kerülő erdővidékiek mellett a kézdivásárhelyi Református Kollégium két csapata, az Időutazok és a Mátyás bandája is döntőbe került. A Magyar Tudományos Akadémia székházában szervezett végső megmérettetésen előbb az alkotásokat vetítették le, majd a csapatok számoltak be a témaválasztásról és a film készítéséről az Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa által védnökölt zsűrinek.

A baróti fiatalok filmje két, „témában sétáló” fiatalemberrel indít: egyikük rákérdez a másikra, tudja-e, hogy az a Középvíz utcai kereszt, amely előtt elhaladnak, minek az emlékét őrzi. A kérdező felvilágosítja barátját, hogy Mátyás király 1467 novemberében, amikor Moldovabányára igyekezett – ezt el is játszották, s fekete-fehér képeikkel „bizonyították”, mily régen történt az –, több napon át Baróton pihent. Elhatározzák, utánajárnak s kiderítik, miként is történtek a dolgok. Kézenfekvő megoldásnak tűnt, hogy felkeressék a baróti plébániát: Tóth József áll készségesen rendelkezésükre, és adja át nekik a jeles eseményről bejegyzést őrző anyakönyvet, majd a megtudtak tea melletti átbeszélésére a város egyik népszerű kávéházába mennek. Ott – hogy milyen véletlenek vannak! – belebotlanak történelemtanárukba, Keserű Sándorba, aki bemutatja őket a téma jó ismerőjének, Fehér János művészettörténésznek. Fehér János elmondja: tény, hogy Mátyás király, amikor a moldovai hadjáratra vezette seregét, több napot is itt tartózkodott. Erről két káptalani átirat és egy eredetiben megőrzött, a király titkos pecsétjével ellátott oklevél tanúskodik. Utóbbi azért fontos – hívta fel figyelmüket a művészettörténész –, mert a pecsét bizonyítja: maga a király is jelen volt az eseményen.

Müller Zoltán, Szász Zsolt és Ágoston Gergely Vince úgy nyilatkozott: tanáruknak, Keserű Sándornak könnyű volt a pályázaton való részvételről meggyőznie őket, hiszen mind történelmünk, mind a technika iránt érdeklődnek. A filmmel sokat dolgoztak, mert volt jelenet, amelyet – mert nem vették észre, hogy a gép nem rögzít – többször is el kellett játszaniuk. A vágási munka Szász Zsoltra hárult teljes egészében, de végül is nem bánják, hogy belevágtak, mert élvezetes volt, s úgy érzik, tettek azért, hogy Barót történelmének e kevéssé ismert pillanata kicsit jobban beágyazódjon a közösségi tudatba.

A remekül szereplő tanuló­kat a szervezők Honfoglaló társasjátékkal jutalmazták, mellette pedig egy teljes hétvégét tölthetnek el Sümegen, ahol történelmi játékok és wellness mellett főúri lakoma is vár rájuk.