Boldog percek a Mikulással

A látogatást megelőzően a Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi szervezetének fiatal önkéntesei gyümölcsöt, édességet és apró játékokat gyűjtöttek félszáz csomagba, majd gitárral, énekszóval kísérték el a Mikulást, hogy átadja azokat gyermekeknek. Székely Róbert ifjúsági vezető lapunknak elmondta, a kórházi máltás Mikulás-járásnak több mint két évtizedes hagyománya van, s az örömszerzésen túl figyelnek arra is, hogy gyakrabban felkeressék azokat a kis pácienseket, akikhez ritkábban megy látogató, vagy akiknek az édesség és játék mellett egyébre is szükségük van. Nekik rendszerint ruhát, tisztálkodási szereket is visznek. „Így találjuk meg azokat a nagy családokat, amelyeket aztán a későbbiekben is felkeresünk és lehetőségeinkhez mérten támogatunk” – fűzte hozzá. (dvk)