Alkotmányellenes kivételezés

A pénzmosás elleni európai irányelv romániai meghonosítását célzó jogszabályt október végén szavazta meg a képviselőházban a szociálliberális kormánytöbbség. Az alkotmányossági kontrollt az ellenzék kérte, főleg arra hivatkozva, hogy a törvénybe olyan előírásokat is beépítettek, amelyek szerintük ellehetetlenítik az egyesületek és alapítványok működését. A törvény kötelezővé tenné, hogy az egyesületek 30 napon belül bejelentsék támogatásaik valódi haszonélvezőit, amennyiben ezek kiléte ismert, ha pedig ennek nem tesznek eleget, feloszlathatják őket. A kormánykoalícióval más esetekben együttműködő RMDSZ emiatt nem támogatta a törvényt, mivel úgy értékelte, hogy értelmetlen bürokráciát vezet be, megnyomorítja a civil szervezeteket, aminek következtében az Erdélyben működő több száz magyar civil szervezet is lehetetlen helyzetbe kerülhet.

Az RMDSZ-t az is a tervezet ellen fordította, hogy a kormánykoalíció, amely a képviselőházban kisebbségi voksokra szorul, megpróbálta „lekenyerezni” a kisebbségi szervezeteket – köztük az RMDSZ-t is –, kivonva őket a többi civil szervezetre érvényes előírás hatálya alól.

Az alkotmánybíróság tegnapi döntése szerint a kihirdetésre váró jogszabályban kizárólag ez a kisebbségi szervezetekre vonatkozó kitétel sérti a román alkotmányt, az összes többi ellenzéki kifogást – köztük a kép­viselőházi voksolás megismétlését sérelmező panaszt – szavazattöbbséggel megalapozatlannak minősítette a testület.