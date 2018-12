A szociáldemokrata pártelnök úgy fogalmazott, több szakembertől is arról értesült, hogy a kezdeményezés alkotmányellenes. Azt is megkérdezték az újságírók Dragneától, van-e tudomása arról, hogy e jogszabály sorsától tenné függővé a szövetség a kormánykoalíció tervezeteinek támogatását. „Szó sem lehet róla. Egyáltalán nem tárgyaltunk ilyesmiről. Az RMDSZ mindig azokat a törvényeket szavazta meg, amelyekben hitt, amelyeket jóknak tartott, és mi továbbra is erre alapozunk” – nyomatékosította Dragnea. (Agerpres)

FELELŐTLEN ÉLETMENTŐK. A betegek megmentése helyett inkább a jövedelem kiegészítése foglalkoztatta az Olt megyei Corabia mentőszolgálatának munkatársait, akik folyamatosan lopták a mentőautók számára kiutalt üzemanyagot. Az üzlet egy darabig jól is ment – nem úgy, mint a mentőautók –, ám végül lebuktak. Az Olt megyei rendőr-főkapitányság közlése szerint a corabiai törvényszéki ügyészség 15 mentős ellen indított büntetőeljárást sikkasztás, okirat-hamisítás és hamis okiratok használata miatt. Közülük 13-at bűnügyi felügyelet alá helyeztek, és 60 napra eltiltották őket szakmájuk gyakorlásától. Az esetet vizsgáló ügyész gondatlanságból elkövetett emberölés miatt is vizsgálódik ellenük. A mentősök ugyanis riasztáskor az előírtnál jóval lassabban hajtottak, hogy ezzel kevesebb üzemanyagot fogyasszanak, az így keletkezett fölösleget pedig lenyúlták. Az ügyész szerint ezzel közvetve nyolc olyan beteg halálát is okozták, akiknek sürgős orvosi ellátásra lett volna szükségük, de a „takarékos” mentősök késlekedése miatt ezt nem kaphatták meg. (Főtér)

ÚJ MENETREND. December 9-étől lép hatályba az új vasúti menetrend, amely jövő december 14-éig marad érvényben. A Román Vasúttársaság személyszállító vállalata szerint naponta mintegy 1200 szerelvény közlekedik majd. Az újonnan bevezetett nemzetközi járatok között található a Kolozsvár–Budapest–Bécs útvonalon közlekedő Transilvania EuroCity. Közvetlen összeköttetést biztosít Budapest és Bukarest között – Craiova, Temesvár, Arad és Kürtös érintésével – az IR72/IR73-as vonatpár. A Bukarest és Bécs között közlekedő Dacia vonat ismét Segesváron keresztül halad majd, és módosított útvonalon közlekedik a Brassó és Budapest közötti Hargita járat is: ez a Brassó–Déda–Dés–Kolozsvár–Budapest útvonalat követi, azaz Marosvásárhely érintése nélkül halad. Ugyanakkor Marosvásárhelyre közvetlen kocsit továbbít adott időszakokban. A belföldi járatok tekintetében is vannak változások: új InterRegio járat közlekedik majd Brassó és Bukarest között Ploieşti és a hegyvidéki üdülőtelepek érintésével. Ezen a télen is üzemelnek majd az úgynevezett hóvonatok, amelyek a síparadicsomokba, a Prahova völgyé­be és Dornavátrára viszik a turistákat. A Bukarest és Brassó között közlekedő hat Regio járat kerékpárok és sílécek szállítására alkalmas kocsikkal is rendelkezik majd. (Agerpres)