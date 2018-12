A vizes, jeges játékfelület nehezítő körülmény volt a labdarúgók számára, azonban a házigazdák hamar alkalmazkodtak, így a szurkolók már a 4. percben talpra ugorhattak, Daisuke Sato beadását Gabriel Vașvari fejelte kapura, ám Cristian Bălgrădean hárítani tudott. Nem sokkal később Fejér Béla kapusnak is védenie kellett, ám Filipe Teixeira tizenhatos vonaltól leadott lövése nem okozott gondot a 23 éves hálóőrnek.

A fővárosi csapat a folytatásban átvette a kezdeményezést, ám ezt kihasználva Eugen Neagoe együttese nagyszerű ellentámadásokat vezethetett, amiből kétszer is sikerült gólt szereznie. A 32. percben Florin Ștefan iramodott meg a bal oldalon, betört a tizenhatos területre és tovább passzolt a középen érkező Vașvari irányába, aki a hosszú alsóba gurította a labdát, a gólvonalon botladozó Mihai Bălașa pedig nem tudta kikotorni (1–0). A 36. percben a piros-fehérek FCSB elleni első találatát jegyző középpályás ezúttal az előkészítő szerepét vállalta magára, jobb oldalról egy kiváló beíveléssel járult hozzá csapata második góljához, amelyet Ștefan sarokkal juttatott a kapuba (2–0).

A Sepsi OSK a szünet után sem lassított, az 53. percben Vașvari a gól és gólpassz után egy büntetőt is kiharcolt, Ibrahima Tandia pedig könnyedén háromra növelte a házigazdák előnyét (3–0). A francia-mali labdarúgó nyolcadik gólját ünnepelhette a szezonban. A vendégek a tetemes hátrány ellenére veszélyesen támadtak, majd a 61. percben a csereként pályára lépő Florinel Coman és Raul Rusescu összjátéka után, előbbi fejesével szépítettek (3–1).

A házigazdák beszorultak saját térfelükre, a 65. percben pedig Fejér bravúrral tolta szögletre Coman jobb alsó fele tartó szabadrúgását, sőt, nem sokkal később a zabolai kapus ismét megakadályozta a fiatal csatár gólszerzését. A szentgyörgyi csapat kicsit kiszabadult a szorításból, és Tandia tovább növelhette volna a piros-fehérek előnyét, azonban pontrúgását Bălgrădean hárította, majd a mérkőzés végéhez közeledve Bryan Nouvier is próbálkozott, de a fővárosiak kapusa ezúttal is résen volt.

Coman közel állt ahhoz, hogy csapat a második gólját is megszerezze, ám közeli lövését Fejér lábbal védte. A 88. percben Rusescu 18 méterről végezhetett el szabadrúgást, amely a kapu előterében megpattanva már csak a hálóból szedhette ki a háromszéki csapat kapusa. A ráadásban a hazaiak szurkolótábora már csak a találkozó végét jelző sípszót várta, azonban a Sepsi OSK az utolsó percben tette fel a pontot az i-re. Egy újabb ellentámadás végén a csereként beálló játékosok brillíroztak, Marko Simonovski passzát Joseph Mensah higgadtan váltotta gólra (4–2).

Eugen Neagoe értékelt

„Boldog vagyok, mert sikerült győznünk a bajnokság egyik legjobb csapata ellen, hiszen a FCSB játékoskeretében az ország legértékesebb labdarúgói játszanak. Kiváló játékkal rukkoltunk elő, egyes pillanatokban látványos megmozdulásaink is voltak. Véleményen szerint a játékosaink a bukaresti csapat labdarúgóinak szintjére emelkedtek, sőt, több alkalommal is jobban teljesítettek, és ez az eredményjelző táblán is meglátszott. A fiúk mindenképp dicséretet érdemelnek, azt gondolom, hogy ez volt az egyik legjobb mérkőzésünk. Azt meg kell említeni, nem könnyű a FCSB ellen négy gólt szerezni, azt hiszem az utóbbi években egyedül mi voltunk képesek erre a teljesítményre. Szerényeknek, komolyaknak és koncentráltaknak kell maradnunk, mert hétfőn egy újabb fontos mérkőzésünk lesz, és egy esetleges győzelemmel komoly esélyünk marad a felsőházi rájátszásba jutás megőrzésére” – nyilatkozta a mérkőzés után a vezetőedző.

Labdarúgó I. liga, alapszakasz, 18. forduló: Sepsi OSK–FCSB 4–2 (2–0).

Sepsiszentgyörgy, MSC Stadion, mintegy 2500 néző. Vezette: Horațiu Mircea Feșnic (Kolozsvár). Sepsi OSK: Fejér – Sato (Drăghici, 73.), Jovanović, Viera, De Moura – Rus, Velev – Ștefan, Vașvari (Simonovski, 71.), Nouvier – Tandia (90+3.). Vezetőedző: Eugen Neagoe. FCSB: Bălgrădean – Benzar, Planić, Bălașa, Júnior Maranhão – Nedelcu (Coman, 46.), Filip – Teixeira (Roman, 30.), Man (Rusescu, 61.), Tănase – Gnohéré. Vezetőedző: Nicolae Dică. Gólszerzők: Vașvari (32.), Ștefan (36.), Tandia (53. – tizenegyesből), Mensah (90+4.), illetve Coman (61.), Rusescu (88.).

További eredmények: FC Voluntari–FC Hermannstadt 2–0 (gólszerző: Gadze 52., 65.), Dinamo–Kolozsvári CFR 0–3 (gsz.: Păun 35., Culio 51. – tizenegyesből, Țucudean 84.), Medgyesi Gázmetán–FC Viitorul 2–2 (gsz.: Luchin 25. – öngól, Yazalde 89., illetve Drăguș 32., Houri 74.).

A rangsor:

1. CFR 11 6 1 30–10 39

2. FCSB 10 4 4 35–21 34

3. Viitorul 10 3 5 25–19 33

4. Craiova 8 5 4 29–14 29

5. Sepsi OSK 7 6 5 23–18 27

6. Medgyes 7 6 5 21–22 27

7. Astra 5 6 6 18–16 21

8. Hermannstadt 6 3 9 18–21 21

9. Botoşani 4 8 5 22–25 20

10. Jászvásár 5 3 9 15–26 18

11. Dinamo 4 6 8 17–29 18

12. Călărași 3 8 6 12–16 17

13. Chiajna 4 5 8 11–22 17

14. Voluntari 2 5 11 17–34 11

A 19. forduló programja: * szombaton FC Hermannstadt–Dinamo (17 óra), Kolozsvári CFR–Medgyesi Gázmetán (20 óra) * vasárnap Jászvásári Poli–Dunărea Călărași (14 óra), Astra Giurgiu–Concordia Chiajna (17 óra), FCSB–FC Viitorul (20 óra) * hétfőn Sepsi OSK–FC Botoșani (17:30 óra), Craiova–FC Voluntari (20 óra).