Elhalálozás

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

özv. KARÁCSONY ­FERENCNÉ

MOLNÁR IRMA

életének 94. évében elhunyt.

Temetése 2018. december 8-án, szombaton 13 órakor lesz a közös temető ravatalozó­jából.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

720

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

GERGELY IBOLYA

életének 81. évében türelemmel viselt betegség után végleg eltávozott közülünk.

Drága halottunk földi maradványait 2018. december 8-án, szombaton 14 órakor helyezzük örök nyugalomra római katolikus szertartás szerint a kézdiszentléleki ravatalozóháztól.

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család

4309276

Egy pillanat volt, és megállt a szíved, melyben nem volt más, csak jóság és szeretet. A búcsúszó, amit már nem tudtál kimondani, elmaradt, de fájó emléked örökre megmarad.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa és após, a sepsiszentgyörgyi

id. UGRI JENŐ,

a volt IAME mestere

életének 78., házasságának 58. évében rövid szenvedés után elhunyt.

Temetése 2018. ­december 8-án, ­szombaton 15 órakor lesz a szemerjai új ­ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt

egy órával.

A gyászoló család

4309278

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a csomakőrösi

id. CSOMA BÉLA

életének 79. évében rövid szenvedés után csendesen elhunyt.

Temetése 2018. december 8-án, szombaton 13 órakor lesz a csomakőrösi ravatalozóháztól.

A gyászoló család

20123

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a magyarhermányi születésű baróti

id. CSOG JÁNOS

életének 76. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2018. december 7-én, pénteken 14 órakor lesz a baróti ravatalozóháztól a helyi temetőben.

A gyászoló család

4309269

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, testvér, rokon, a kökösi

MOLNÁR LAJOS

életének 67. évében hosszú betegség után 2018. december 6-án örök nyugalomra tért.

Temetése december 8-án, szombaton 14 órakor lesz a kökösi ravatalozóháztól a református temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4309272

Megemlékezés

Kegyetlen a sors, hamar elvett tőlünk, de a te szíved itt maradt örökre közöttünk. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk ­KULCSÁR GYÖRGYRE halálának 13. év­fordulóján.

Emléke legyen áldott,

pihenése csendes.

Szerettei

4309182

Kegyetlen a sors, hamar elvett tőlünk, szívünkben helyedet nem pótolja semmi. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Fájó szívvel emlékezem a nagybaconi születésű sepsiszentgyörgyi

BALLÓ ANTALRA ­halálának 2. év­fordulóján.

Pihenése legyen ­csendes, emléke áldott.

Özvegye

4309232

Örök hiányát érezve, szeretetét és emlékét szívünkbe zárva emlékezünk a zágoni

id. CSOMA ISTVÁNRA halálának 17. év­fordulóján.

Szerettei

4309253

„Volt emberek. Ha nincsenek is, vannak még.” (Kosztolányi Dezső)

Kegyelettel emlékezünk: GERENDI LŐRINCRE halálának 10.,

VÁNTSA DEZSŐNÉRE (szül. ANTALFY ­MÁRIA) halálának 5. és VÁNTSA DEZSŐ ­református lelkipásztorra halálának 2. évfordulóján.

Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

4309256

Egy váratlan percben életed véget ért, mint vihar a rózsát, a halál úgy tépte szét. A mélyben csak tested merült el, csak ő tűnt el a föld alatt, de a lényed lényege ezerfelé szóródva is köztünk marad. Fájó szívvel emlékezünk

id. KARÁCSONY ­DEZSŐRE

halálának első évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4309277