A spanyolok eleinte nehéz feladat elé állították a magyarokat, akik ennek ellenére 4–2-re vezettek, ám ezt követően hátrányba kerültek. A folytatásban Kiss Éva egy hétméterest, majd a kipattanó után az ismétlést is hárította, csapata pedig visszavette a vezetést, sőt, egy kiváló sorozat után az ellenfélnél Carlos Viver szövetségi kapitány a huszadik percben időt kért. Kiss Éva újabb bravúrokat mutatott be, de a spanyolok átálltak a hatos védőfalra, ezért a magyaroknak távoli átlövésekre vagy betörésekre volt szükségük, a beállót szinte lehetetlen volt megjátszani. Háfra Noémi négy góljával nem engedte felzárkózni a riválist, s mivel csapattársai is remekül teljesítettek, a szünetben már öt találattal vezettek (19–14).

A második félidő elején Silvia Navarro, a spanyolok tapasztalt kapusa kiválóan védett, és néhány játékvezetői ítélet is nehezítette a magyarok dolgát. Amikor azonban túlléptek ezeken a nehézségeken, tovább növelték előnyüket, így Viver megint időt kért. A 39. percben, amikor Planéta Szimonetta a hatodik büntetőjét is értékesítette, a magyarok már tízzel vezettek, majd egy emberhátrány és az ellenfél háromgólos sorozata után megint lendületbe jöttek. A vége előtt 16 perccel elfogyott a spanyolok időkérési lehetősége, és tetemes hátrányuk tudatában számos alkalommal levitték kapusukat támadásban, ezzel létszámfölényes helyzetet teremtettek, de labdaszerzés után a magyarok többször is az üres kapuba lőttek.

A magyar együttes múlt szombaton 28–25-re kikapott az előző tornán ezüstérmes Hollandia csapatától, majd hétfőn 24–18-ra legyőzte Horvátország együttesét, így a C-csoport második helyén végzett. A középdöntőben, Nancyban a németekkel, a románokkal, valamint a címvédő norvégokkal találkozik majd a válogatott, onnan az első kettő jut az elődöntőbe, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat.

További eredmények, csoportkör, 3. forduló: * C-csoport: Hollandia–Horvátország 34–23. A csoport végeredménye: 1. Hollandia 6 pont, 2. Magyarország 4 pont, 3. Spanyolország 2 pont, 4. Horvátország 0 pont. * D-csoport: Németország–Csehország 30–28, Norvégia–Románia 23–31. A csoport végeredménye: 1. Románia 6 pont, 2. Németország 4 pont, 3. Norvégia 2 pont, 4. Csehország 0 pont.

A 2. csoport állása a középdöntőben: 1. Románia 4 pont (60–47), 2. Hollandia 4 pont (56–52), 3. Magyarország 2 pont (57–54), 4. Németország 2 pont (57–61), 5. Spanyolország 0 pont (53–60), 6. Norvégia 0 pont (55–64).