Balla Géza az év bortermelője

Zilai Zoltán emlékeztetett: a díj odaítélése ezúttal is két fordulóban zajlott. A jelölési szakaszban 634 szakírónak, étterem-tulajdonosnak, sommelier-nek, egyéb szakembernek küldtek jelölőlapot, amelyen mindenki három-három borászt javasolhatott. Az ő jelöléseik alapján jutott az idei döntőbe Balla Géza (arad-hegyaljai borvidék), Borbély Tamás (badacsonyi borvidék), Figula Mihály (Balatonfüred-csopaki borvidék), Jásdi István (Balatonfüred-csopaki borvidék) és Koch Csaba (Hajós-bajai és villányi borvidékek). Közülük a díjazottat ezúttal is az MBA tagjai választották meg. A borakadémikusok közül rekordszámú, 134 tag küldte el szavazatát.

Balla Géza elmondta: hatalmas meglepetésként érte, hogy első jelölése után, első határon túli borászként elnyerhette „a borvilág Kossuth-díját”. Mint felidézte, harmincöt éve dolgozik bortermelőként. „Tettem a dolgom, ahogyan én gondoltam, ezt most így értékelték” – fogalmazott. Balla Géza hangsúlyozta, hogy Arad-Hegyalja sok évszázados tradícióval rendelkező, történelmi borvidék, amely az 1918 előtti Magyarországon a leghíresebbek közé tartozott. „Nagyon sokat munkálkodunk azon, hogy a helybeli fajták, mint a kadarka vagy a feketeleányka, visszakapják a megérdemelt helyüket” – mondta el Balla Géza, hozzátéve: továbbra is küzd a határoktól független, egységes magyar borvilágért.