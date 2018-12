Segítsünk a tűzkárosultakon

A károsult családnak a rokonok, szomszédok és barátok segítségével még aznap sikerült eltakarítaniuk a leégett ház maradványait. Másnap Vajda Irén falufelelős a család kérésére megkereste a Gondviselés Segélyszervezet háromszéki fiókszervezetét, és segítséget kért egy Erdővidék-szintű adománygyűjtéshez. Kedden, december 4-én a miklósvári plébánián a segélyszervezet erdővidéki önkéntesei, a falufelelős, a helybeli római katolikus egyházközség és nőszövetség képviselői, illetve a helyi közbirtokosság elnöke a károsult család tagjai­nak jelenlétében egyeztettek a gyűjtés megszervezésének részleteiről. A pénzbeli adománygyűjtés szervezését és lebonyolítását a Gondviselés Segélyszervezet erdővidéki programfelelősei, Demeter Zoltán (telefon: 0746 089 140, e-mail-cím: demeterzoltan74@gmail.com) és Pájer György vállalták fel. Az Erdővidék-szintű adománygyűjtésre december 10–23. között kerül sor azokon a településeken, ahol sikerül adománygyűjtő önkénteseket találni és beszervezni. E két hét során a segélyszervezet önkéntesei pecsétes megbízólevelekkel és pecsétes listákkal keresik fel térségünk lakóit az Elek család megsegítését szolgáló adományok összegyűjtése érdekében.

Azok a személyek, akiket önkénteseink nem találnak otthon, de akik szeretnének pénzbeli adományaikkal segíteni, hétfőtől 8–15 óráig a baróti polgármesteri hivatal titkárságán vagy a miklósvári plébánián, illetve a gyűjtés szervezőinél iratkozhatnak fel az adományozók listájára. Pénzbeli adományokat a következő bankszámlákra is lehet utalni: ELEK BARNA DÁVID, OTP BANK ROMÂNIA S. A., RO65 OTPV 3000 0119 9897 RO01 (lejben), RO69 OTPV 3000 0119 9897 HU01 (forintban), RO22 OTPV 3000 0119 9897 EU01 (euróban), RO79 OTPV 3000 0119 9897 US01 (dollárban). Külföldi utalásokhoz a SWIFT-kód: OTPVROBU.

A családnak a pénzbeli adományokon kívül építőanyagokra (tégla, faanyag, cserép, homok, cement, betonvas stb.) és kétkezi munkásokra, illetve bútorokra (ruhásszekrény, ágy, szőnyeg, csempe- és főzőkályha) van/lesz szükségük. Ebbéli felajánlásaikkal kapcsolatosan hívják Elek Barna Dávidot a 0745 958 084-es telefonszámon. Kérjük, előre egyeztessenek vele, hogy csak olyan, a család számára szükséges adományt vigyenek, amelyek valóban nélkülözhetetlenek számukra.

Az építkezésre alkalmatlan téli hideg miatt az új ház alapozásának és építésének elkezdése csak a tavasz beköszönte után várható. Addig reméljük, hogy sikerül a szükséges építőanyagokat összegyűjteni, a terv is elkészül, és az építkezési engedélyek beszerzésének folyamata is beindul.

Tisztelettel kérünk tehát minden segítő szándékú magánszemélyt itthonról és a nagyvilágból, hogy adományával segítse a nehéz megpróbáltatásokat átélő miklósvári Elek családot. Tisztelettel kérünk minden erdővidéki és Erdővidéken kívüli egyház­községet és civil szervezetet, intézményt és céget, hogy maguk is szervezzenek gyűjtéseket, és adományaikkal járuljanak hozzá a család új otthonának megteremtéséhez.

A gyűjtéssel kapcsolatos fejleményekről a következőkben is tudósítjuk az érdeklődőket. További beszámolókat, fotókat a SEGÍTSÜK A TŰZKÁROSULT MIKLÓSVÁRI ELEK CSALÁDOT! nevű Facebook-csoportban is találhatnak. Előre is köszönjük adományaikat, segítségüket!



Demeter Zoltán, a Gondviselés Segélyszervezet háromszéki fiókszervezete