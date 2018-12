SapiSentia vetélkedő másodszor

A jelentkező 3 fős csapatok biológiából, kémiából, földrajzból, művelődéstörténetből, a Sapientia egyetem történetéből és angol nyelvből készültek. APPra fel! címmel minden csapat önálló digitális bemutatóval jelentkezett, a kvízkérdések után pedig kreatív angol feladatot oldottak meg.

A digitális bemutató során a résztvevők egy olyan, mobiltelefonra letölthető applikáció tervét mutatták be a szoftver reális megalkotása nélkül, amely felhasználható a mezőgazdaságban, rámutatva az applikáció céljára, felhasználási lehetőségeire, valamint lehetséges távlati hasznosságára. A vetélkedő gondosan összeválogatott háttéranyaga arra szolgált, hogy kicsit közelebb hozzuk mindazt, ami a földdel, innovációval, tudással kapcsolatos, ami oly fontos táguló-változó világunkban. A megnyitón egyúttal a helyi egyetemi továbbtanulási lehetőségekkel is megismerkedhettek a diákok.

Összesen kilenc csapat jelentkezett: a kézdivásárhelyi Apor Péter Szakközépiskola (Állategészségügyi technikusok) és a Nagy Mózes Elméleti Líceum (Kadétek, Minoriták), a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum (Homosapi), a Puskás Tivadar Szaklíceum (Ökósok), a Református Kollégium (Refitogo, Spirit Animals) és a Székely Mikó Kollégium (Mikókondrium, APPolóN) diákjai. A mezőny szoros volt, jobbnál jobb bemutatókkal.

A vetélkedőt a Székely Mikó Kollégium APPolóN csapata nyerte meg, második helyezett a Református Kollégium Refitogó csapata lett, harmadik a Nagy Mózes Elméleti Líceum Minoriták csapata. Sepsiszentgyörgyi vállalkozók jóvoltából a többi csoport is különdíjban és jutalmakban részesült.

Biró Enikő