Oktatás a reformok útvesztőjében

Ismét középpontba került a román oktatási rendszer, hirtelen mindenki az ezer sebből vérző tanüggyel kezdett foglalkozni. Erre fókuszál a kormány nemzeti ünnep küszöbén bejelentett ígérethalmaza, igaz, főként fizetésemelések formájában, most nyújtotta be az oktatási törvényt módosító tervezetét az RMDSZ (ez elsősorban a kisebbségi oktatásra koncentrál, de nem csak) és meghirdette két éve készülő, Képzett Románia címet viselő projektjét Klaus Iohannis államelnök is.