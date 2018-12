Tej-kifli program újratöltve

A kis- és középiskolások állami támogatással működtetett tej-kifli programja a tavalyi tanév végéig zökkenőmentesen zajlott, mivel a megyei tanács korábban négyéves keretszerződést kötött a beszállítókkal. Idén újabb négy évre szerettek volna szerződést kötni, de a tejre nem akadt jelentkező, így nem tudták folytatni a programot. Időközben a törvénykezés is megváltozott, „szinte elvesztünk a bukaresti bürokrácia útvesztőjében”, jegyezte meg Tamás Sándor, a megyei közgyűlés elnöke.

Az történt ugyanis, hogy a programot korábban szabályozó törvényt eltörölték, és sok időnek kellett eltelnie, mire új jogszabály született – ami nem jobb ugyan, mint elődje volt (neve is átváltozott Románia iskolaprogramjára), de van egy pozitív oldala is, éspedig, hogy a települések önállóan is lebonyolíthatják a versenytárgyalást a tej és kifli beszerzésére, nem szükséges az egész procedúrát a megyei tanácsnak lebonyolítania. Ezt a lehetőséget kihasználva döntött úgy a megyei közgyűlés, hogy átutalja a városoknak, községeknek a szükséges pénzösszeget.

Azért csak harmincnyolc közigazgatási egységnek a megyében levő negyvenötből, mert néhol – Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Előpatakon – a nagy gyereklétszám miatt külön közbeszerzést kell lefolytatni, másutt pedig a községek nem akarták átvállalni a licit lebonyolítását. Ezzel párhuzamosan a megyei tanács is újra meghirdeti a tejre, kiflire és gyümölcsre szóló közbeszerzést, január 8-ig várják az ajánlatokat, és azt remélik, a téli vakáció után már minden gyerek megkaphatja az iskolában az említett élelmiszereket.