Vacsorát kapnak a hajléktalanok

Segítő szervezetek összefogásának eredményeként hetente egy alkalommal meleg vacsorát kapnak a sepsiszentgyörgyi, illetve a megyeszékhely környéki hajléktalanok, ezt a támogatást a kezdeményezők a továbbiakban bővíteni szeretnék. Szerda este a Mikulás a Csíki negyedi hajléktalanszállót is felkereste, és annak mintegy háromtucatnyi lakója nem csupán a főtt ételnek, hanem az apró édességeknek is örülhetett.

Immár második éve, hogy a Gondviselés Segélyszervezet háromszéki fiókja a sepsiszentgyörgyi hajléktalanszállót működtető Máltai Szeretetszolgálattal együttműködve meleg vacsorát juttat télen, heti egy alkalommal az éjjeli menedékhely lakóinak. A mostani felajánlás egyelőre félezer adag meleg vacsorát jelent, ám a kezdeményező kökösi unitárius lelkész, Bartha Alpár szeretné, ha a szerda esti vacsorát a hét egy másik napján is meg tudnák ismételni. Mint hangsúlyozza, csapatmunkáról, széles körű támogatásról van szó, akciójukat számos segítő felkarolta, abba bekapcsolódtak a környékbeli unitárius nőszövetségek is, mi több, az erdővidékiek is, illetve segítenek az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) önkéntesei is.

Bartha Alpár szépnek tartja, hogy több segélyszervezet együtt gondolkodik és dolgozik, és bízik benne, hogy hosszú távon hetente akár több este is meleg vacsorát vihetnek a rászorulóknak. Mint fogalmazott, a meglévők mellé keresik azokat a forrásokat, jó indulatú embereket, akiknek lenne lehetőségük főzni, illetve élelmiszereket vásárolni, hiszen egy esti, 35–40 adag elkészítése kedvezményesen 300 lejbe kerül. Emellett szerinte az is figyelemre méltó, hogy minden alkalommal egy-egy kisebb közösség finomságokat, desszertet készít, számukra ez is közösségi élményt jelent. Fontosnak tartja ugyanakkor a szociális érzékenység kialakítását is, hiszen sok az előítélet a hajléktalanokkal szemben.

A mostani a hideg időszakban szerda este második alkalommal kaptak meleg vacsorát a hajléktalanok, a Csíki negyedi épületben a kőröspataki nőszövetség tagjai és az ODFIE sepsiszentgyörgyi fiataljai jótékonykodtak. Tordai Melinda, a kőröspataki unitárius nőegylet vezetője érdeklődésünkre elmondta, szívügye másokon segíteni, jó érzés a bajba jutott embertársak mellé állni. Ha sokan tennének egy-egy kicsi dolgot, ez a világ is sokkal szebb lenne – tette hozzá. „Elég gonosz volt a sors velük szemben, ezért próbálunk a hajléktalanokon egy kicsit könnyíteni”.

Amikor az otthontalanokat látja, arra gondol, soha nem lehet tudni, ki mikor jut hasonló sorsra, mert olyanok is utcára kerültek, akik jó anyagi körülmények között éltek, és egy csapás miatt kerültek ide egyik napról a másikra, vagy egyszerűen már túl idősek, és gyermekeik nem foglalkoznak velük, elvették tőlük, amijük volt. „Olyan rossz érzés – hangsúlyozza –, hogy te ülsz otthon a melegben, és tudod, hogy az úton, a hidegben emberek vannak, ezért egy kicsit próbáljuk levenni róluk a terhet”…