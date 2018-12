Noha nem táplál különösebb illúziókat az 1918. december 1-jén elfogadott gyulafehérvári nyilatkozat kisebbségekre vonatkozó passzusainak törvénybe foglalását célzó, az RMDSZ által hétfőn beterjesztett tervezet parlamenti sorsát illetően Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Párt háromszéki vezetője, mégis fontos lépésnek tekinti, hogy a szövetség végre rászánta magát egy ilyen lépésre. A RMDSZ listáján parlamenti mandátumot nyert képviselő szerint ez egyúttal azt is jelzi, hogy az MPP-nek tízéves, a szövetséget is noszogató, jobb belátásra bíró munkája eredményes volt.

A honatya szerint az elmúlt napok történései – a tervezet beterjesztése – rámutattak, mekkora szükség volt és van az MPP-re. A törvénykezdeményezés aláírói között ő és Biró Zsolt is szerepel, ami természetes, hiszen a polgári alakulat már évek óta szorgalmazza, hogy a gyulafehérvári nyilatkozat előírásait be kellene emelni a román alkotmányba, és persze ezt követően tiszteletben is tartani. „Milyen ország az, amely azt a dokumentumot, mely révén modern állammá válhatott, nem hajlandó figyelembe venni, rendelkezéseit beépíteni a saját alaptörvényébe” – tette fel a kérdést Kulcsár-Terza József.

A képviselő örvendetesnek nevezte, hogy tíz év után az MPP elérte, hogy az RMDSZ is időszerűnek lássa, hogy lépjen ebben a kérdésben. A képviselő felidézte azokat a lépéseket, melyeket alakulata az elmúlt négy évben megtett, hogy felhívja a román hatalom figyelmét a nyilatkozatban a kisebbségeknek tett ígéretek alkotmányos garantálására. Nem mulasztotta el megemlíteni, hogy az RMDSZ illetékeseinek kezdeti kedvező hozzáállása ellenére végül az MPP több esetben is egyedül maradt.

A honatya Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét idézve rámutatott: „ha a román testvérek nincsenek tisztában, mit szeretne az erdélyi magyar közösség, akkor nem lehet eredményeket felmutatni”. Ezért tartja hasznosnak és örvendetesnek a szövetség törvénykezdeményezését. A munkát folytatni kell, a polgári alakulat jelenléte pedig szükséges, hogy képviselői „mint sarkantyúk ott legyenek az RMDSZ oldalában.