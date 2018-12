Népszerűtlen a kormánypárt

A Mentsétek meg Romániát Szövetség megrendelésére végzett felmérés szerint az SZDP-re most a választók 24,9 százaléka adná voksát. Ez nemcsak ahhoz képest nagy visszaesés, hogy a 2016-os decemberi parlamenti választásokon az SZDP-lista a voksok 45,5 százalékát seperte be. A szociáldemokraták eddig mindig 30 százalék feletti támogatottságot élveztek, és akkor is Románia legerősebb pártjának számítottak, amikor a jobboldalnak sikerült koalíciós kormányt alakítania.

Az SZDP Victor Ponta vezetésével 2012-ben a parlamenti helyek 37 százalékát szerezte meg, 2008-ban Mircea Geoană elnöksége idején pedig 33 százalékos eredményt ért el. Ahogyan az elemzők elsősorban Liviu Dragnea pártelnöknek tulajdonították az SZDP két évvel ezelőtti történelmi léptékű választási sikerét, úgy sokan a párt mélyrepülését is a korrupcióváddal másodszor is bíróság elé állított pártelnök népszerűségének visszaesésével magyarázzák.

Az IMAS-felmérés szerint az SZDP legfőbb riválisa, a Nemzeti Liberális Párt 23,3 százalékra jött fel a két évvel ezelőtti 20 százalékról. Az adatsor szerint a Mentsétek meg Romániát Szövetség látványosan megerősödött: míg a 2016-os választásokon 8,8 százalékot ért el, most a választók 14,8 százalékának támogatására számíthat. A kisebbik kormánypárt, az ALDE csaknem megduplázta, a két évvel ezelőtti 6 százalékról 11,7 százalékra növelte támogatottságát.

Nem kerülne már be a parlamentbe a Traian Băsescu volt államfő által alapított Népi Mozgalom Párt, amely 2,4 százalékra esett vissza. Megjelent viszont egy újabb párt a jobboldalon, a Dacian Cioloș volt miniszterelnök vezette Románia Együtt párt, amelyet az IMAS felmérése 8,2 százalékra taksál. Az RMDSZ a felmérés szerint most a voksok 5,8 százalékára számíthat. A felmérést telefonos módszerrel, több mint ezer romániai választópolgár megkérdezésével novemberben végezték, a hibahatár 3,1 százalék.