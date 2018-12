Az SZDP november közepén nyolc minisztere lecseréléséről döntött, de két miniszterjelöltjét Iohannis elutasította, majd amikor a kormányfő újabb jelöltekkel állt elő, az elnök elnapolta a döntést arra hivatkozva, hogy az SZDP túl sűrűn váltogatja minisztereit. „Csak pótcselekvés a gyenge miniszterek csereberélése. Ennek a cirkusznak a folytatásával nem értek egyet” – jelentette ki Iohannis egy szerda esti rendezvényen.

Az SZDP kormányát nyíltan bíráló, parlamenti megbuktatását szorgalmazó jobboldali elnök a lehető legtöbb kellemetlenséget jelentő minisztercseréket tagadta meg, amikor a nyolc jelölt közül csak hatot iktatott be, és elutasította a szociáldemokraták egyik kulcsemberének számító Lia Olguța Vasilescu volt munkaügyi miniszter kinevezését, illetve az SZDP elnökét nyíltan bíráló Paul Stănescu kormányfőhelyettes leváltását.

A miniszterelnök tegnap arról számolt be az újságíróknak, hogy telefonon sürgette meg Iohannisnál a miniszterek kinevezését, de az államfő azt közölte vele, hogy újabb hétig fog mérlegelni. „Kénytelenek vagyunk az alkotmánybírósághoz fordulni, mert nagyon nehéz időszak előtt állunk, a kormánynak most mindent meg kell tennie a 2019 első felében kezdődő uniós elnökség sikere érdekében: ez komoly ügy, nem játék” – mondta a miniszterelnök.

Dăncilă értelmezése szerint az elnök akadályozza a kormány munkáját. Az alkotmánybíróságtól azt várja, hogy megállapítsa az alkotmányos konfliktust és a kinevezési okmányok kiadására kötelezze Iohannist. Hasonló módon érte el az SZDP Laura Codruța Kövesi korrupcióellenes főügyész leváltását is. Bár a taláros testület akkor is a kormánynak adott igazat, hónapokba telt, amíg Iohannis aláírta a főügyész felmentését tartalmazó elnöki rendeletet.