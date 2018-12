Konferencia Beke István és Szőcs Zoltán igazáért

Igazságot Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak! Példátlan koncepciós per Romániában címmel konferenciát tartanak jövő pénteken Budapesten.

Kisebbségi Jogvédő Intézet által szervezett rendezvényen az érintettek hozzátartozói Beke István felesége, Beke Csilla és Szőcs Zoltán testvére, Szőcs Csongor számolnak be a hallgatóságnak a koncepciós per részleteiről, előadást tart Völner Pál igazságügyi államtitkár Meddig mehet el a politikai hatalom egy jogállamban az igazságszolgáltatás befolyásolásában? címmel, Grád András ügyvéd: Megjegyzések egy emberi jogi ügy margójára, Pánczél Károly, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke az erdélyi magyarok autonómia-törekvéseiről és a román politikai hatalom ehhez fűződő viszonyáról értekezik, Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő pedig az alaptalanul elítélt politikai foglyokról az Európai Unióban.

A budapesti székhelyű Kisebbségi Jogvédő Intézet minden eszközzel igyekszik támogatni a terrorizmus vádjával elítélt kézdivásárhelyi fiatalok szabadon bocsátásáért folytatott küzdelmet, amint nyáron, Tusványoson is felsorolták: törvényességi óvást nyújtanak be a román bíróságra, az Európai Emberjogi Bírósághoz fordulnak, illetve a magyar kormány segítségét kérik. E sorba illeszkedik a jövő heti budapesti konferencia is.