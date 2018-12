Mi, hol, mikor

Ünnepvárás Háromszéken

SEPSISZENTGYÖRGY. Advent második, harmadik és negyedik vasárnapján a Cimborák Bábszínház előadásain és gyermekfoglalkozásokon vehetnek részt az érdeklődők a stúdióteremben. A Cimborák Bábszínház Az Ég ölelkezett ím akkor a Földdel... című betlehemes játékát az adventi vasárnapokon 16 órától játsszák bábokkal, gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Az előadásra jegyek foglalhatók a 0755 335 400-as telefonszámon (Csüdöm Eszter). Jegyeket váltani az előadások előtt fél órával lehet a helyszínen 7 lejért. * Az adventi időszakban a bábszínház stúdiótermében vasárnaponként 17 órai kezdettel gyermekfoglakozásokon vehetnek részt ingyenesen a legkisebbek. December 9-én síkbábkészítő műhely részeként a gyermekek saját bábokat (angyalokat, pásztorokat, három királyt stb.) készítenek, így otthonukba is elvihetik a várakozás, az ünnepre való készülődés hangulatát. A foglalkozás kellékeit a szervezők biztosítják.

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Gábor Áron téren ma 8–14 óráig hagyományos karácsonyi vásár lesz. Több mint hét éve minden hónap második szombatján hagyományos termékeket felvonultató vásár van a céhes város főterén. A decemberi forgatag karácsonyi vásárral egészül ki, ahol a fogyasztható termékek mellett igazi ünnepváró különlegességeket is lehet találni. * Ma 18 órakor a Gábor Áron téren meggyújtják az adventi gyertyát. Közreműködik a Cantus kamarakórus, a Manócska Napközi Otthon, a Turóczi Mózes-iskola és az Apor Péter Szakközépiskola.

ZABOLA. A varázslatos zabolai Mikes-birtok idén is vendégül látja a Kastély Erdélyben csapatát egy családi karácsonyváró eseményre. Ma 10–17 óráig papírszínház, karácsonyfadísz-készítés, forró tea, EduKastélyos játékok lakják be az egykor istállóként működő, mára gyönyörűen felújított rendezvénytermet a Mikes-birtokon. A legkisebbek és nagyobbacskák egyaránt örömüket lelhetik a karácsonyi dísztárgyak elkészítésében. Az alkotás élménye mellett a gyerekek hazavihetik a saját készítésű díszeiket. Lesznek kifestős díszek, betlehemkészítés, mézeskalács-díszítés és egyéb kedves dekorációk barkácsolása. A beltéri foglalkozások mellett a kastélykertben lehet barangolni is. A téli hangulatot a forró tea, kávé, forralt bor teszi teljessé, amelyeket a Mikes-kastély által működtetett büféből lehet megvásárolni.

SEPSISZENTKIRÁLY. Karácsonyi vásár lesz a sepsiszentkirályi kultúrotthonban december 9-én 17 órától 10-én 20 óráig az unitárius egyházközség szervezésében. A karácsonyi vásáron István Ildikó népdalos tanítványainak dalaival, muzsikával, tánccal és jókedvvel segítenek a karácsonyra hangolódni, az ünnepre készülni.

KOVÁSZNA. Advent második vasárnapján gyertyagyújtás 17 órától, igét hirdet Orbán Judit, a Kovászna-Vajnafalvi Református Egyházközség lelkésze, közreműködik az egyházközség Hozsanna kamarakórusa Gyerő Katalin karnagy vezetésével, beszédet mond Becsek Éva, a Kőrösi Csoma Sándor Líceum igazgatónője.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház ma és vasárnap 19 órától a Háromszék Táncstú­dióban Andrzej Saramonowicz Tesztoszteron című darabját játssza – rendező: Zakariás Zalán.

A KOVÁSZNAI POKOLSÁR EGYESÜLET színjátszó csoportja ma 19 órától a lécfalvi kultúrotthonban mutatja be Tamási Áron Tündöklő Jeromos című háromfelvonásos színművét.

Zene

A SEPSISZENTGYÖRGYI SELFISH MURPHY ír speed folk zenét játszó zenekar ma 21 órától Sepsiszentgyörgyön a Bistróban koncertezik.

ANTONIO BAZZINI 200 HANGVERSENY. Ma 18 órától az Árkosi Kulturális Központ kamarazene-koncertjén két neves olaszországi zenész, Anca Vasile (hegedű) és Alessandro Trebeschi (zongora) lép fel a Bástya-ház koncerttermében (Olt utca 6. szám). Műsoron: Antonio Bazzini (1818–1897): Fantáziák hegedűre és zon­gorára.

ADVENTI KÓRUSTALÁLKOZÓ. A Sepsi Református Egyházmegye vasárnap 16 órától Sepsiszentgyörgyön a Gyöngyvirág utcai református templomban tartja VI. Adventi kórustalálkozóját.

INTERAKTÍV KAMARAZENE-KONCERT lesz hétfőn 18 órától a nagyváradi Thurzó Zoltán zongoraművész előadásában az Árkosi Kulturális Központ koncerttermében. A koncertsorozat témája: Klasszikus karácsony – gyertyafénynél, sötétben. A jegy ára 10 lej.

Kiállítás

GYŰJTEMÉNYEK HÁZA. Ma 11 órára Kézdivásárhelyen a Gyűjtemények Házába várnak minden érdeklődőt, kiállítót, rendezvényvezetőt, támogatót, médiaképviselőt, akiknek 2009–2018-as években egyéni vagy közös kiállítása, könyvbemutatója, rendezvénye volt. A 10 év alatt 100 rendezvényből ez lesz a 60. kiállítás, amely emléket állít az előző 59 kiállításnak. Közreműködnek: Gáspár Anikó (szavalat) és a Molnár Józsiás Általános Iskola zenetagozatának diákjai. A kiállítás naponta 8–18 óráig látogatható.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban MA: 11-től A Grincs magyarul és románul beszélő; 16-tól Az igazi csoda román felirattal; 16.30-tól Az év lagzija román dokumentumfilm magyar felirattal; 18-tól Legendás állatok – Grindelwald bűntettei román felirattal; 18.15-től Bohém rapszódia román felirattal; 20.30-tól Az elsőnél leszállunk – közönségtalálkozó az alkotókkal; 20.45-től Robin Hood magyarul beszélő. VASÁRNAP: 11-től A Grincs magyarul és románul beszélő; 17-től A karácsony mentőakció románul beszélő; 18.30-tól Robin Hood magyarul beszélő; 18.45-től Örök tél román felirattal; 20.45-től Bohém rapszódia román felirattal; 21-től Ragadozó városok román felirattal.

Röviden

SZACSVAY AKADÉMIA. 100 történelmi tévhit és 13 diktátor címmel tart előadást ma 17 órától dr. Hahner Péter történész Kézdivásárhelyen az Erzsébet Teremben (44-es udvartér 1. szám).

PARNASSZUS. A sepsiszentgyörgyi Parnasszus Irodalmi Kör decemberi első találkozóján, ma 17 órától az unitárius egyház tanácstermében műhelymunka lesz: Szabó Tibor bemutatja kedvenc költőjét, Áprily Lajost, majd kötetlen beszélgetéssel folytatódik a rendezvény.

KERESZTÉNY FILMKLUB. A filmvetítés december 10-én, hétfőn 18 órától lesz a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház tanácstermében.

Ügyelet

Gyógyszertár. Sepsiszentgyörgyön csütörtökig naponta 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I. (telefon: 0267 313 513, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); ma és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 23-as Farmacom (0267 317 318); Kézdivásárhelyen hétvégén a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280), hétfőtől a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089); Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 313 513), ma 8–16 óráig, vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); B­aróton ma 9–13 óráig a Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Fogászat. Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap a Sport utca 3/1/I./1 alatti Oral Care fogászati rendelőben 10–12 óráig (telefon: 0267 708 465) és Fazakas Szabolcs fogorvos magánrendelőjében a Grigore Bălan tábornok út 30/65/1. cím alatt 9–24 óráig (telefon: 0744 857 743) fogadják a sürgősségi eseteket.