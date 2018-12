Jim Morrison 75 éves lenne

James Douglas Morrison néven született a Florida állambeli Melbourne-ben. Apja az Egyesült Államok haditengerészetének admirálisa volt. Jim középiskolás korában lázadni kezdett az apai szigor ellen, de az olvasást továbbra sem hagyta abba, verseket írt, és valósággal falta William Blake, Allen Ginsberg és Jack Kerouac műveit. Csak azért fejezte be tanulmányait, mert nem akart részt venni a vietnami háborúban, és a munkához sem fűlött a foga. Bohém életet élt, hónapokig csak babkonzervet és LSD-t fogyasztott.

A rocktörténelem egyik legmeghatározóbb zenekarát, a Doors együttest 1965-ben alapította Ray Manzarek billentyűssel, akit még az egyetemen ismert meg. A formációhoz Robbie Krieger gitáros és John Densmore dobos csatlakozott. 1967-ben jelent meg bemutatkozó albumuk, rajta a Light My Fire, amely a slágerlisták élére repítette őket. Morrison sötét líráját, szokatlan, fenegyerekes színpadi viselkedését a csapat egyedi, eklektikus, pszichedelikus zenéjével kombinálták, és a következő években sorra adták ki sikerlemezeiket, rajtuk olyan klasszikus dalokkal, mint a When The Music’s Over, a The End, a Break On Through, a Roadhouse Blues és a Riders On The Storm.

Miközben a zenekar uralta a zenei világot, Morrison magánélete és nyilvános szereplései lassan irányíthatatlanná váltak. Alkoholizmusa és kábítószer-függősége rosszabbodott, erőszakos színpadi kitörései miatt több tucat rendőrt és klubtulajdonost haragított magára. 1969. március 1-jén egy floridai koncert után színpadi botránya miatt letartóztatták. 1970. december 8-án, huszonhetedik születésnapján, a stúdióba vonult, és több tucat verset mondott magnóra, ezek alapján született az Amerikai fohász, amelyet halála után, 1978-ban adtak ki a többiek az általuk komponált zenével. 1971-ben dobták piacra az L. A. Woman című korongot, amely a Riders of the Storm és a Love Her Madly legjobb korszakát idézte.

1971 márciusában Párizsba költözött, július 3-án holtan találták a fürdőkádjában, a rendőrség megállapítása szerint halálát szívroham okozta. A párizsi Père-Lachaise temetőben helyezték örök nyugalomra, sírja a mai napig a rajongók zarándokhelye. (MTI)