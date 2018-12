Iohannis: Romániának nincs miniszterelnöke

Iohannis leszögezte: szerinte nem alkotmányos, hanem politikai ügyről van szó, amely nem a testületre tartozik, de a kormány lépése után most már biztosan nem fog új minisztereket kinevezni, megvárja az alkotmánybíróság döntését. A politikai problémát az okozza, hogy az SZDP nem tud másképp, csak erőből politizálni – vélekedett. Rámutatott: Liviu Dragnea vezetése alatt az SZDP „nagyon rossz jogalkotói munkát folytat”, amit az is bizonyít, hogy az elmúlt év folyamán a kormánykoalíció által megszavazott több mint harminc törvény ellen emelt alkotmányossági kifogást, és 25 esetben neki adott igazat a taláros testület. Hozzátette: Dăncilă nem érti, hogyan működik az állam, összetéveszti az államot a párttal, pedig a miniszterek az államot szolgálják, lecseré­lésük okait a polgároknak is ismerniük kell, az nem lehet a párt belügye.

Az elnök jelezte: elvárta volna, hogy a kormányfő politikai tárgyalópartnerként viszonyuljon hozzá, és ne csak arról küldözgessen papírokat minden előzetes egyeztetés nélkül az elnöki hivatalba, hogy milyen minisztereket akar éppen lecserélni. Arra az újságírói felvetésre, hogy az elnök is sérti az intézmények jóhiszemű együttműködésének követelményét a minisztercserék halogatásával, Iohannis azzal vágott vissza: az SZDP kettős mércét alkalmaz: ha ugyanis a szenátusi elnök (Călin Popescu-Tăriceanu) mentelmi jogának felfüggesztésénél – amit november elején kért a korrupcióellenes ügyészség – a kormánytöbbség „észszerű határidőnek” tartja, hogy a kérés elbírálását a februárban kezdődő tavaszi ülésszakra halasszák, akkor a minisztercserék sem lehetnek két-három hónapnál sürgősebbek.

Az alkotmánybíróság egy korábbi, precedensértékű határozata szerint az elnöknek egyszer van joga – indokoltan – elutasítani a kormányfő által javasolt miniszterjelölt kinevezését, második alkalommal nem tagadhatja meg beiktatását. Az SZDP végrehajtó bizottsága november 19-én döntött a kormány átalakításáról, de Iohannis nyolc miniszter helyett csak hat lecserélését hagyta jóvá. A kormányfő újabb két jelölttel próbálkozott, Iohannis pedig azóta halogatja a döntést, minden korábbinál élesebb támadásokat intézve az SZDP ellen.

Viorica Dăncilă a tegnapi kormányülésen a jövő évi elnökválasztással kapcsolatos politikai játszmának minősítette Iohannis magatartását, az alkotmányossági óvást pedig kényszerű lépésnek, amivel a kormány hatékony működését próbálják biztosítani az EU tanács soros elnöksége átvételének küszöbén. Délután az SZDP közleményt adott ki, amelyben többek között felelőtlennek minősíti az államelnököt.