Zajlik az esztelneki ferences kolostor felújítása

Kakucs Szilveszter testvér, a ferences kolostor vezetője arról számolt be lapunk érdeklődésére, hogy Isten segítségével és sokak anyagi, szellemi, erkölcsi és imabeli támogatásával 2015 végére sikerült összeállítani és leadni Gyulafehérváron a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez a szükséges dokumentációt egy vidékfejlesztési uniós pályázat megnyeréséhez. Sajnos, első nekifutásra egy „banális” hiba miatt visszadobták a pályázatukat, majd a fellebbezés után, szinte egyéves késéssel jóváhagyták és nyertesnek nyilvánították pályázati kérelmüket. Ekkor újabb hajrá következett a kivitelezési terv elkészítésére, amelyet a csíkszeredai Arc Studio Kft. végzett el. Ennek jóváhagyása után 2017 májusában aláírták Gyulafehérváron a pályázati szerződést, amely 2020 májusát jelölte meg a munkálatok befejezése és az elszámolás végső dátumaként.

A munkálatok közbeszerzési eljárásai és a különböző engedélyek beszerzése, a bürokrácia és a rengeteg akadály a hároméves kifutási időből mintegy tizenhét hónapot vett igénybe. Így a tényleges munkálatok csak nemrég, október 31-én kezdődhettek el, habár a megyei tanács már augusztus 8-án kibocsátotta az építési engedélyt. A kolostor felújítása a fásszín lebontásával kezdődött, ahol egy előadótermet fognak kialakítani. Szilveszter testvér azt is elmondta, hogy a terv és a valóság nem talált, ezért egy időre leállt a munka, tervezők és geológusok szálltak ki a helyszínre. A kolostort betonkoszorú fogja körbevenni. A falakat ki kell bontani, hogy a koszorút be lehessen önteni. Ennek elkészítése már elkezdődött, jelenleg is a folytatásán dolgoznak. A kolostor „bütüje” alacsonyabb volt, az emeleti szint csak a tetőtérrel folytatódott, azt a részt is meg kellett emelni, ahol majd két szoba lesz.

A tetőszerkezetet teljesen újjáépítik, mivel sok helyen korhadt a gerenda, és pár helyen a mennyezetet is ki kell majd cserélni. „Műemlék épület lévén, nem engedhetjük, hogy összeomoljon – hangsúlyozta a ferences barát –, ezért is fontos volt a kolostor megőrzése és felújítása, s ha már ez megtörtént, akkor használni is szeretnénk.” A teljes tatarozás után egy lelki központ lesz itt, Felső-Háromszékről csoportok vagy akár egy család is jelentkezhet, akik egy hét végét szeretnének majd a város zajától távolabb eltölteni imával, elcsendesedve. Egyedülálló személyeket is fogadnak majd, akik a csendet keresik, és vissza szeretnének vonulni imádkozni. Különböző programok, foglalkozások szervezése is szerepel terveik között, a kolostor területe és annak környezete alkalmas arra, hogy csoportos lelki gyakorlatokat, valamint ifjúsági programokat, akár sátortáborral egybekötött rendezvényeket is szervezzenek.

Szilveszter testvér a gondokat sem rejtette véka alá. Elmondása szerint a megnyert támogatásból 2015-ben is kissé szűkösen tudták volna megvalósítani a szerződésben foglalt terveket. Márpedig 2019-ben is ugyanazt a tervet, ugyanabból az összegből kell kiviteleznünk a szerződés értelmében, annak ellenére, hogy a mostani árak messze nem azok, mint egykor voltak. Azt is tudni kell, hogy a műemlék épület nagyon sok meglepetést tartogathat még. Egy picit olyan, mintha fából vaskarikát akarnánk készíteni – összegzett Szilveszter testvér, aki arról is beszélt, hogy habár a kolostorra maguk pályáztak, igen nagy segítséget kaptak és kapnak Varga Attila volt polgármestertől, községmenedzsertől, aki a pályázati lehetőségre is felhívta a figyelmüket. Végezetül a kolostor házfőnöke azt is elmondta, hogy az önrészre, az előre nem látott munkálatokra egyetlen vasuk sincs, ezért arra kéri a jóakaratú embereket, vállalkozókat, ha lehetőségük van, támogassák anyagilag a kolostor teljes körű felújítását, amit nagy örömmel és köszönettel fogadnának.