A támogatások érdeklik leginkább a gazdákat

Kommandón az úgynevezett „magyar támogatások” kérdése volt az egyik fő téma. A jelenlévők fontos lehetőségként értékelték a magyar kormány által indított gazdaságélénkítő programot. Főként fajállatok vásárlására pályáznának, hiszen a kommandói mezőgazdaság alapját az állattenyésztés képezi – hangzott el. Nagy volt az érdeklődés a szövetkezetek létesítése iránt is. A jelenlévők megértették, nem elég, ha fajállatokat vásárolnak s így több és jobb minőségű tejet, húst állítanak elő. Az árut értékesíteni is kell, és ez legelőnyösebben a szövetkezeteken keresztül valósítható meg.

Kocsis Béla kommandói polgármester hangsúlyozta: a lehetőséget minél jobban ki kell használni, mert ezzel nagyot léphetnek előre a kommandói állattenyésztők.

Nagyborosnyón Kanyó Antal meghívására több mint harminc gazda gyűlt össze a kultúrotthonban. Jelen volt Szakáll András, a Progressio Leader-csoport igazgatója, valamint a magyarországi Umwelt Kft. képviselői is. Könczei Csaba a falugazdász-hálózatot, a szervezet által biztosított szolgáltatásokat ismertette, hangoztatva: a hálózat a mezőgazdasági kamarák, illetve szaktanácsadási hivatalok munkáját végzi.

Szakáll András a Progressio Leader-csoport működését ismertette. Beszámolójából kiderült: kétmillió eurós támogatási keretre írhattak ki pályázatokat. Sok érdeklődő mezőgazdasági gépeket vásárolt, de pályáztak fogorvosok, állatorvosok, kulturális és sport-egyesületek is. Önkormányzatok is igényelhettek támogatást, így például kultúrotthonok újulhattak meg, de az elnyert pénzből épült Nagyborosnyón a sportpálya is – sorolta az igazgató. Hozzáfűzte: az országos költségvetésben is vannak megmaradt pénzek, olyan támogatási keretek, amelyeket hegyvidéki gazdálkodóknak különítettek el.