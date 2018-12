Egyre nehezebb jó ideje taxit hívni a megyeszékhelyen, az ügyfelek gyakran szembesülnek azzal, hogy a társaságok diszpécserei nem tudják kérésüket teljesíteni. A jelenséget a lapunk által megszólaltatott cégek, társulások képviselői részben a forgalomátszervezéssel magyarázzák, de érezhetően megnőtt a hívások száma is, és nem könnyít a helyzeten az sem, hogy Sepsiszentgyörgy utcáin egyre több a jármű.

Főként a jelentősen megnövekedett járműforgalommal magyarázta az általunk felvetetteket a 2005 márciusában bejegyzett Euro Taxi társulás képviselője, aki elismerte, a legforgalmasabb napszakokban bizony nehéz eleget tenni minden befutó igénylésnek. Győr Árpád szerint hasonló a helyzet reggelente, amikor sokan munkahelyeikre vagy óvodába-iskolába igyekszenek gyermekeikkel, fél nyolc és negyed kilenc között érezhetően többen igénylik szolgáltatásaikat, de ugyanezt tapasztalják délután fél 4 és 5 óra között is.

Ilyenkor rengeteg autó van az utakon, lassabban halad mindenki, hosszú sorok alakulnak ki, így kollégái is később jutnak el a célállomásokra. Ha útközben vesznek hívást, ebben a napszakban nehezebb megbecsülni, hány perc alatt érnek az ügyfélhez – mondta.

– Állandó szolgáltatást működtetünk, napközben és éjszaka, az év minden napján és ünnepnapokon egyaránt elérhetőek vagyunk. A hívásokat a diszpécser kolléganők fogadják, azt az időt, míg a megadott címre érnek, maguk a sofőrök adják meg – mutatott rá. – Ragaszkodunk a pontossághoz, ha két percet jelentett a kolléga, akkor ennyi idő alatt ott is van a taxi az ügyfélnél – fűzte hozzá Győr Árpád.

A közel félszáz járművel üzemelő társulásnál egyébként azt tapasztalják, egyre több a megrendelés, s ezeknek igyekszenek minél gyorsabban, pontosabban eleget tenni. A munkaerőhiány a személyszállítás ezen formáját sem kerülte el, s bár sikerült néhány fiatalt toborozni, Győr Árpád úgy érzi, szükségük lenne még tapasztalt járművezetőkre, hiszen becslései szerint munkatársai 20–25 százaléka 60 évesnél idősebb.

Mióta lezárták a városközpontot és átszabták a forgalmat, nehezebben lehet közlekedni a megyeszékhelyen – vázolta érdeklődésünkre a Dea társaság ügyvezetője, aki úgy véli, a városvezetésnek olyan intézkedéseket kellene hoznia, melyek segítik a forgalmat. A 36 taxisofőrt tömörítő társaságnál – ahol néhány fiatal mellett két hölgy is taxisként dolgozik – is elkelne még munkaerő, ám azt tapasztalják, meglehetősen nehéz járművezetőket találni ebben a szakmába.

Bokor János a város különböző pontjait érintő egyirányúsítással, az utóbbi időben elrendelt forgalomszabályozással magyarázza, hogy a taxik is nagyon nehezen haladnak, sőt, ennek okán a korábbi 3–4 percről mostanra a várakozási idő is megduplázódott. A 45 autóval dolgozó Capitaly Taxi tulajdonosa hozzáfűzte, reggelente sok utcában egyszerűen beszorulnak az autók, csak nehezen lehet kihajtani a főutakra, mint fogalmazott, „káosz van”. Csúcsidőnek egyébként a reggel fél 7-től 9 óráig tartó periódust nevezte, és ilyenkor nem csak a megyeszékhelyről befutó hívásokat kell teljesíteniük. Számos szerződésük van a különböző gyárakkal, falvakról ők szállítjuk be az alkalmazottakat a városba – jegyezte meg. Sofőrjeik váltásban dolgoznak, délelőtt általában többen teljesítenek szolgálatot, éjszaka kevesebben, s rendszerint hétvégeken erősítik jelenlétüket, amikor érezhetően többen indulnak szórakozni – vázolta Bokor János.

Érdeklődésünkre elmondta azt is, bár cégük felvállalja, segíti a szakmai bizonylat megszerzését, anyagilag támogatja azt, a fiatalokat mégsem vonzza ez a foglalkozás. Megjegyezte, az általuk foglalkoztatott járművezetők nyolcvan százaléka elmúlt 45 éves.

Sepsiszentgyörgy lakosságát pillanatnyilag kétszáz taxi szolgálja ki, a járművezetők közt pedig néhány hölgy is akad. Egyikük – aki pár hete vágott bele a foglalkozásba –, lapunknak azt mondta, nőként bizonyos esetekben határozottabban, erélyesebben kell fellépnie az ügyfelekkel szemben. Példaként hozta fel, hogy ittas állapotban lévő utast nem szállít, s ez nem csupán egyéni döntés kérdése, hiszen erre a vonatkozó jogszabály is kitér.