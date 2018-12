A megüresedett telkeket más igénylőknek fogják kiutalni – közölte Sztakics Éva alpolgármester, aki azt is elmondta: a városházán továbbra is fogadják a Gyere haza programra jelentkezők kérvényeit, és ha elegendő igénylés lesz, az elbíráló bizottság a megszabott kritériumok szerint rangsorolni fogja az iratcsomókat. Egyelőre kevés az érdeklődő: noha a telket és a háztervet is ingyen kapják a feltételeknek megfelelő fiatalok, 2009 óta csak hat ház épült meg, és bár azóta többször módosították a szabályokat, az idén meghirdetett húsz házhely felére sem akadt jelentkező.