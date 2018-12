Az előzmény az ellenzék egyik kezdeményezése volt, hogy minél inkább nehezítse a 400 túlórát előíró módosítás elfogadását. Az MSZP, a Párbeszéd és a DK ugyanis hétfőn 2925 módosító javaslatot nyújtott be – erről kellett volna egyenként szavazniuk a képviselőknek. Ezeket a fideszes többség könnyűszerrel el tudja utasítani, viszont nyilván jelentősen megnyújtotta volna az ülést.

Ezért a fideszes többség azt találta ki válaszként, hogy egyetlen gombnyomással szavazza le az összes módosítást. Kövér László házelnök – az igazságügyi bizottság állásfoglalására hivatkozva – egyetlen gépi szavazást rendelt el, és végül 23 igen és 116 nem szavazattal elvetették a képviselők az ellenzéki módosító csomagot.

Már ekkor elkezdtek sípolni az ellenzéki padsorokban. Majd hangos bekiabálások zavarták meg az ülést. Kövér László az ellenzék viselkedésére ekkor azt mondta: az ülés alatt orvosi ügyelet áll rendelkezésre, aki rosszul érzi magát, odafáradhat.

A napirendet végül 117 igen és 10 nem szavazattal elfogadták, a sípolás és a bekiabálások viszont ezalatt is folyamatosak voltak. Csak következtetni lehet, hogy a legnagyobb sípoló az MSZP-s Varga László volt, ugyanis Kövér László a „súlyos rendzavarása miatt” bejelentette, hogy kizárja az ülésnapról. Majd Kövér azt is közölte, hogy szankcionálni fogja az MSZP-s Tóth Bertalan, Bangóné Borbély Ildikó, Kunhalmi Ágnes, Szabó Sándor és a DK-s Varju László viselkedését is. Mindezt végig nagy kiabálás kísérte.

Az ellenzéki képviselők eközben ügyrendi hozzászólás keretében kaptak szót, Tóth Bertalan például kérte az egyenkénti szavazást a javaslatokról, ám Kövér ezt elutasította. A DK-s Vadai Ágnes pedig azt kérte, hogy Kövér a házőrséget vonja vissza az ülésterem bejáratától. Ugyanis az Országház rendjéért felelős házőrség felsorakozott a bejáratnál. A jobbikos Varga-Damm Andrea azt sérelmezte, hogy bár tilos a videózás az ülésteremben, a fideszes páholyokból folyamatosan videózzák az ellenzéki képviselőket.

A botrányos jeleneteknek akkor lett vége, amikor Kövér bejelentette, hogy elkezdődik az interpellációs napirend. Z. Kárpát Dániel jobbikos képviselőnek adott szót, aki bejelentette, hogy nem él ezzel, a fideszesek pedig szégyelljék magukat. A mikrofonját ledobva ezután kivonult, csakúgy, mint a többi ellenzéki képviselő. Így csak fideszes képviselők maradtak a teremben, és csak fideszes interpellációk, s azonnali kérdések hangoztak el. (index.hu)