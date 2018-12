A karácsonyi vásár már megszokott esemény Sepsiszentgyörgyön, idén azonban gazdag ünnepi műsort is szervez mellé a Kónya Ádám Művelődési Ház, hétvégétől (december 14-e és 24-e között) a főtér olyan hely lesz, ahol a gyermekek mesebeli hangulatban levegőzhetnek, a felnőttek pedig a míves ajándékok keresgélése mellett neves helyi és külföldi zenekarok hangversenyeit hallgathatják.

Az egyik legfőbb újdonság az élő Betlehem lesz, jászollal, szamárral, tehénnel és juhokkal, amelyeket meg is szabad majd simogatni. A környezetet is az alkalomhoz igazítják, a Cimborák bábszínház Az Ég ölelkezett ím akkor a Földdel… című előadásának díszletéből építenek gyermekvárost a kőszínpad mögött, lesz regölés, és december 16-án István Ildikó és zenekara énekre is tanítja a kicsiket a stúdióteremben.

A zenei kínálat igen változatos. Lesz muzsikás villámcsődület a Folker együttes, a Plugor Sándor Művészeti Líceum fúvós kvintettje, valamint a Classical Singers közreműködésével, Mátyás király korabeli ruhákban szolgáltat vásári muzsikát a Bordó sárkány, az idén először sátortetővel födött és szépen kivilágított kőszínpadon pedig a sepsiszentgyörgyi Mácsafej, a Ségercz Feri Trió, a MiniSnaps gyermekegyüttes, a Snaps Vocal Band, a Voces & Band, a kolozsvári Karaván zenekar, Manó és barátai, Zöldi Lara és Kocsis Tibor, a Bojtorján együttes, Horányi Juli és zenekara, december 18-án 18 órától pedig a Besh o droM koncertezik. Mindannyian karácsonyi dalokat adnak elő a legkülönbözőbb műfajokban.

Aki azonban nem éri be a nézői szereppel, aktívan is bekapcsolódhat az ünnepi hangulat megteremtésébe: felülhet a háromszemélyes tandembiciklire, hogy pedáltekeréssel világítsa ki a téren elhelyezett geodómot (gömbvázat) és hatszögű ülőkéket, s persze korcsolyázni is lehet a múlt héten megnyitott főtéri jégpályán.