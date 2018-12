Természetellenesen sok a medve

A bölöni vadászat a Likak erdőrészen zajlott, a meghajtott sűrűbb rész mintegy harminc hektárt tesz ki. A vadászok vonala a Cserésen felül, a Hosszúpuszta mentén állt fel, ott magaslesek is vannak. Bencze Balázs a tapasztalt vadászok közé tartozik, de számára is szinte hihetetlennek tűnt, amit akkor látott, tapasztalt. „Csak egyedül rám, az én állásomra 35 medve jött ki, igaz, a legjobb helyet választottam, ezen a részen volt a legnagyobb átjárásuk a vadaknak. Összesen 54 medvét írtunk fel. A hajtók között visszament egy hárombocsos anyamedve és egy egyedülálló is, s nem lehet tudni, mennyi maradt benn a ciheresben. Hihetetlen, életemben nem láttam ilyent. Ha nem vagyok a magaslesen, nagy bajban lettem volna. Ott mentek a les mellett egy méterre, még felnéztek, szemügyre vettek” – számolt be a vadász.

A történet azért is rendkívüli, mert a hajtásból a medvék mellett egy huszonötös vaddisznócsorda, két szarvasbika, továbbá szarvastehenek is kijöttek. „Még csak az hiányzott volna, hogy azon a kicsike területen farkas is legyen” – álmélkodott Bencze Balázs, aki sokat megélt, gyermekkorától él-hal a vadászatért, ’99-től volt hajtó, 12 éve lett belőle puskás vadász.

De mi lehet az oka a vadak tömeges összesereglésének? – kérdeztük a vadászt. Elmondása szerint éppen abban az időben fogyott le a mezőkről az utolsó tábla törökbúza, mozgás volt tehát a földeken, szántottak, vetettek az emberek. Ez zavarta el a disznókat, medvéket, szarvasokat, melyek egész nyáron a mezőkön tanyáztak. A Cserésben rengeteg a makk, seperni lehet, fennebb jó a bükkmakktermés is, ezt minden állat szereti. Ezért gyűlhettek össze a ciheresben: volt nyugalmuk, volt mit enniük – vélekedett Bencze.

A „medvesűrűség” kapcsán László Bélát, a Kovászna megyei vadászok és horgászok egyesületének vezetőjét is megkérdeztük. A sugási és a bölöni esetet is ismeri, mindkettőről azonos a véleménye: természetellenes. A medvék stresszeltek, mutatja az is, hogy a hajtás alatt összeverekedtek. Kis területre zsúfolódtak össze, nincs meg a szükséges életterük, normális, hogy „cirkusz” keletkezik ebből. A bölöni vadászterületen, ahol 54 medve jött ki, négy medvének lenne megélhetése. Az egyesület által kezelt vadászterületeken a hivatalos statisztika, a tavaszi számlálás szerint 180 medve él. Ezzel szemben most legalább 350 egyedről tudnak – magyarázta a vezető vadász, aki szerint az állatok koncentrálódása a jó makktermésnek köszönhető.

A háziállatokat ért medvetámadásokról sokat hallani, de azt nem mindig verik nagydobra, ha vadász esik a vad áldozatául. Egyik ősz végi erdővidéki vadászaton szinte tragédiát okozott a medve, mely bocsait féltve rátámadt az egyik vadászra. Riasztólövést adott le a levegőbe, de ez nem segített, a medve leteperte, marcangolni kezdte. A szomszéd állásban lévő vadász nem nézte ölbe tett kézzel az eseményeket: célzott és lőtt, leterítette a medvét. Kioltotta a vad életét, de megmentette embertársáét. A következmény? Az illetékes hatóságok felfüggesztették mindkettejük fegyvertartási engedélyét, vadászjegyét. Kivizsgálás folyik ellenük, hogy mi lesz a vége, azt még nem tudják.

Medvék a lekopasztott mezőkön is tanyáznak még. November 20-án déli két órakor Zágon és Papolc között félúton Szőcs Zoltánnal együtt láttuk, amint a mezőről, a Papolc pataka irányából rohant ki egy anyamedve két bocsával (fotó). Az anya kelt át elsőként az úttesten, a túloldali sáncban két lábra állt, néhány másodpercet várt, míg jól megtermett bocsai is odaértek, majd lassú ügetésben ment tovább a család a Lahó oldalán lévő ciheres irányába. Hízott, jó kondícióban lévő medvék voltak, látszott rajtuk, jól éltek a gazdák kukoricaföldjein. Mindez a hóban, hidegben történt, mikor a medvének már téli álmát kellene aludnia...