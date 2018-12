A férfiak és nők is ugyanabban a kategóriában versenyeztek, ezt a rendszert 2017 óta alkalmazzák a szervezők, a fallabdázók körében pedig nagy népszerűségnek örvend. A dobogó legmagasabb fokára a temesvári Dragoș Mircea állhatott, a második a sepsiszentgyörgyi Bodor Bence lett, míg a harmadik helyen a brassói Fejér Róbert végzett, továbbá a legfiatalabb játékosnak járó díjat a kilencéves Horia An­ghelina érdemelte ki.

„Véleményem szerint sikeres volt az idei Mikulás Kupa is, hiszen ezúttal is nőtt a résztvevők száma, a visszajelzések alapján pedig mindenki nagyon jól érezte magát. Fontosnak tartom, hogy az ünnepi hangulatot a sport által nyújtott élményekkel tegyük színesebbé. Nagyon jó volt látni, hogy kortól és nemtől függetlenül, mindenki a fair-play szellemében játszott. Biztos vagyok benne, hogy a kezdeményezésnek lesz folytatása” – mondta Bara Hunor szervező, aki azt is hozzátette, hogy az eseményt a Metal Group, a Squashmag.ro és az Eye Rackets Romania támogatta.

A Kovászna Squash SKE és a Huni Squash School december 15-én és 16-án az ifjúsági játékosok számára kiírt Román Kupa-viadalt szervez a brassói WePlay Klubban, amely a Turnului utca 5. szám alatt található. (miska)