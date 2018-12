Megújult a Vízipók-csodapók rajzfilm

A rajzfilmet digitálisan felújították, és egész estés történet is készült belőle, amit tavasztól vetítenek majd a mozikban. A vetítésekhez ismeretterjesztő programok is kapcsolódnak.

A Vízipók-csodapók című televíziós rajzfilmsorozat 1978-ban kezdődött. A Pannónia Filmstúdió kecskeméti műtermében 9 év alatt 39 epizód készült el. Vízipók, a szárazföldi pókoktól eltérően, nem a szobák sarkaiban, a fák és bokrok rejtekében szövögeti hálóját, hanem egy víz alatti légvárban lakik.

A rajzfilmsorozat a víz alatti rovarok és kisállatok világát mutatja be játékos, ismeretterjesztő formában, ám közben a természet szeretetére és a környezet védelmére is tanítja a gyerekeket. Vízipók történetén évtizedek alatt több generáció nőtt fel. Az sorozat sikerén felbuzdulva az alkotók az első két évadból egész estés változatot is készítettek, amelyet 1983-ban mutattak be. A film digitális felújítása több mint fél éven át tartott: kockánként távolították el az egyenetlenségeket, a festékhibákat, és felfrissítették a színeket is.

Mikulás Ferenc, a Kecskemétfilm Kft. stúdióvezetője, aki maga is a kezdetektől részt vett a rajzfilm készítésében, azt mondta: érdemes újranézni és megmutatni ezt a mesét a most felnövő gyermekeknek, hiszen olyan fontos ügyről szól, mint a víz védelme.