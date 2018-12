Egyetemi katedrától a virágkötésig

Minden jel arra mutatott, hogy akadémiai közegben, a felsőoktatásban és a kutatásban csúcsosodik ki pályája, jó ideje mégis a virágkötészet rejtelmeiben mélyült el, és ilyen jellegű vállalkozást indított Bíró Boróka Júlia. Benedek Elek ükunokájaként azt is megtanulta: csak az a valamennyire egész ember, akinek könnyű a toll és nem nehéz a kasza, így aztán talán annyira nem is meglepő, hogy két, egymástól első ránézésre meglehetősen távol eső világban is otthon érzi magát. Bíró Boróka Júliával egyebek mellett arról beszélgettünk, miként ötvözhetők eme nagyon eltérő foglalkozások.

Egy fárasztó munkanapon, az esti műszak végén igencsak meglepő üzenet pattant fel számítógépem képernyőjén: a főtéri teázóban vár rám egy doboznyi virág, ha időm engedi, menjek érte. Ajándék a Bloom Belle-től, amit a szegfű iránti rajongásommal érdemeltem ki. Sokan ódzkodnak ettől a virágtól, ám nekem akkor gyönyörű árnyalatokban pompázó szegfűdobozom lett hirtelen. Végül az ajándékot maga az alkotó, Bíró Boróka Júlia adta át, aki Benedek Elek ükunokája és az akadémiai közeget hagyta maga mögött a virágkötészet sokarcú világáért.

A Bloom Belle márkanévvel jelzett egyedi virágkötészeti alkotásokkal első ízben a közösségi médiának köszönhetően találkoztam. A helyi boltok kínálatából hiányzó megannyi színárnyalat, az egyszerű és szép virágok ötletes társítása hódított meg. Gömb alakú menyasszonyi csokrok, amelyek mintha bársonyból születtek volna, és hamar kiderült, micsoda remekmű kerekedhet a szerény szegfűből vagy akár búzavirágból is. Megálmodójuk mindig vonzódott a széphez, s nagymamája – aki híres kisbaconi mesemondónk tizedik unokája volt – igencsak korán meg is jövendölte: felnőtt korára olyan munkát kellene végeznie, melyben kézügyességét és kreativitását egyaránt kamatoztathatja.

Bíró Boróka három éve építi tudatosan, lépésről lépésre virágokra alapozó vállalkozását, bár korábban minden jel arra mutatott: pályája a felsőoktatásban és a kutatásban csúcsosodik ki majd.

Hobbiból vállalkozás

– Majdnem tíz évet tanultam és készültem arra, hogy akadémiai közegben dolgozhassak, egyetemi oktató lehessek – idézte fel érdeklődésemre. – A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karán harmad-negyed éves koromban már nemzetközi kutatási projektekben vettem részt, a mesteri, majd a doktori képzésen is olyan szakterületet választottam, amelyben szerettem volna elmélyülni: a regionális gazdaságtan, agrár gazdaságtan és vidékfejlesztés területét. A doktori elején a kolozsvári egyetem közgazdaság és gazdálkodástudományi karának magyar intézetében kezdtem el tanítani, egy év után pedig hazaköltöztem. A Kolozsváron és külföldön szerzett tapasztalatokat a sepsiszentgyörgyi tanszéken hasznosítottam, ahol négy éven át volt alkalmam tanítani. Végül ötévnyi oktatás után megszakadt ez a folyamat, lejárt a munkaszerződésem, így posztdoktori képzésre jelentkeztem, hogy ösztöndíjjal folytathassam a kutatói munkát. Beiratkoztam Bukarestben egy nagyon éles versenyre, ahol heten voltunk egy helyre, bejutottam, és másfél évig folytathattam azt a munkát, amelyre az előző években céltudatosan készültem. Nagyon jó eredménnyel végeztem, de ezzel igazából megszakadt az akadémiai pályafutásom. Szabadúszóként még bekapcsolódtam néhány kutatási projektbe, nagyon sok önkéntes feladatot vállaltam, egyebek mellett öt éve vezetem az Erdélyi Múzeum Egyesület sepsiszentgyörgyi fiókszervezetét, ugyancsak önkéntesként. El kellett gondolkodnom azon, mihez kezdek, ha itthon maradok? Így bontakoztak ki a kreatív vállalkozásaim ötletei, melyeket korábban pusztán kedvtelésből, családi és baráti körben műveltem. Ez persze nem volt szervezett tevékenység, munkám sem volt annyi, hogy indokolta volna egy vállalkozás elindítását.

Csokor a Bloom Belle-től

Bár karrierváltásnak ez meglehetősen élesnek mondható, Boróka mégsem érzi úgy, hogy kényszervállalkozó lenne.

Mosolyogva és határozottan állítja: olyan munkája van, melyet szívvel-lélekkel végez, és amely most már megélhetést is biztosít. Pedagóguscsaládból származik, ahol a pályafutásában bekövetkező fordulatot fenntartásokkal kezelték ugyan, de mindezek ellenére olyan támogatást kapott szüleitől, testvérétől, valamint – ugyancsak vállalkozó – férjétől, amitől meg tudott erősödni benne az elhatározás: saját vállalkozásba kezd. Az új szakmában való építkezést intenzív időszakként élte meg, amikor hasznát vette a korábban tanultaknak, persze ösztönzőleg hatott rá az is, hogy viszonylag korán érkeztek a pozitív visszajelzések és a szakmai elismerések.

– Mindezek után mégiscsak visszakanyarodtam az egyetemi oktatáshoz is. Amikor korábban lezárni kényszerültem ezt a fejezetet, eldöntöttem, csak akkor folytatom, ha konkrét felkérést kapok erre. Tavaly ez is meg történt: a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi oktatási központjának agrármérnöki képzése van, ahol egy közgazdász közreműködésére is szükség volt, így az év eleje óta betanítok a Sapientiára.

Nem szabad kihagyni a szakmai felkészülést

Boróka éppen három éve indította el a virágkötészetre és virágdizájnra épülő, szakmai képzést is kínáló, Bloom Belle névre keresztelt vállalkozását. Ezzel egy időben rajtolt a Blanc Belle is – a márkanév kézzel készült, alkalmi és menyasszonyi hajékszereket és kiegészítőket takar.

Adventi koszorú

– Egyszerre indítottam a két vonalat, hogy kiderüljön, melyik miként megy. Az volt a célom, hogy a szolgáltatás minősége és a brand vigye előre – indokolta döntését –, és nem az, hogy velem azonosítsák a vállalkozásokat. Mindkét vonal nagyon beindult, és elért egy „kritikus” méretet, úgy érzem, egyedül nem győzöm csinálni, hiszen szolgáltatásról, kézműves munkáról van szó.

A virágkötészet térségünkben is hódít, egyre népszerűbb foglalkozásnak számít, melyről a kívülállók gyakran gondolják, hogy szép és egyszerű szakma.

Valójában nagy odafigyelés mellett kifinomult kézügyességet feltételez, egy-egy igényes, alkalmi virágdekoráció nem mellesleg többórás fizikai munka eredménye is.

Ehhez elengedhetetlen a szakmai felkészülés, Romániában viszont a virágkötészeti szakképzés igencsak gyerekcipőben jár. Boróka úgy látja, előnyünk a magyar nyelv ismerete, Magyarországon ugyanis igen nagy hagyománya van ennek a foglalkozásnak: szakiskolai és mesteri szinten egyaránt oktatják a virágkötészetet, s már a nyolcvanas években volt virágkötő egyesületük, a legutóbbi Európa-bajnok virágkötő mester is magyar. Bár mindez a szomszédunkban van, Románia nagyon elmaradott ebben a tekintetben.

Egyik díjazott alkotása

– Amikor a posztdoktori tanulmányaimat végeztem és a Magyar Tudományos Akadémia vendégkutatója voltam pár hónapig Budapesten, igyekeztem az ottlétemet úgy megszervezni, hogy közben intenzíven tanulhassam a virágkötészetet és az esküvői dekorációt. A legelső esküvőn egy barátnőmnek dolgoztam tíz évvel ezelőtt, aztán jöttek a többiek. Közben nagyon hamar rájöttem, hogy virágokkal szeretnék foglalkozni. A tanfolyamra már úgy jelentkeztem, hogy volt egyfajta autodidakta alapom, de fontosnak tartottam, hogy ezt tovább fejlesszem, így nemzetközi virágkötészeti műhelymunkákra is jártam, ahol elismert szakemberektől tanulhattam. Két éve önkéntesként csatlakoztam a világméretű Master Florist kezdeményezéshez is, mely összefogja a világ virágkötőit, több ország nyelvére igyekszenek szakanyagokat lefordítani és elérhetővé tenni azokat a szakmában dolgozók számára. A magyarországi és a romániai platform esetében sokat segítettem, a kezdeményezés romániai nagykövete is vagyok. Az alapítókkal jövőre a hazai oktatási űrt szeretnénk pótolni különböző szakmai képzési modulokkal, szakanyagokkal.

Boróka eddigi legjelentősebb virágkötészeti eredménye egy ezüst- és egy bronzérem, melyekkel egy világszintű virágdizájn versenyen nemzetközi szakmai zsűri díjazta két pályamunkáját 2017-ben.

Igényt teremteni a minőségre

Boróka virágkölteményeinek alapanyaga javarészt Hollandiából érkező import. Ma már az is lehetséges, hogy számítógép előtt ülve válassza ki és vásárolja meg a neki megfelelő virágot, 48 órán belül le is szállítják. Úgy véli, ez sokkal nagyobb szabadságot és mozgásteret biztosít művészi szempontból is, hiszen több ezer vágott virágból válogathat. A vásárlói igények kapcsán elmondta, Nyugat-Európában nagyon fontos a virágok váza-tartóssága, és oda is figyelnek erre, idehaza azonban ez még mindig nem jellemző.

– Azt tapasztalom, hogy van igény a szépre, a másra, az ügyfeleim ezt erősítik meg bennem. Rengeteg pozitív visszajelzést kapok, és ezek áradatából erőt tudok meríteni a jövőre. Újabb és újabb generációk állnak virágosnak, dekoratőrnek, a fiataloknak pedig természetes igénye van az újra, s bízom abban, hogy lesz erejük és hajlandóságuk arra is, hogy az új dizájnt megtanulják – ez fontos a vásárlók megtartása okán is. Szeretnék aktívan bekapcsolódni az oktatásba. Tudom, hogy ez hosszú folyamat, ám az, hogy részt vehetek benne, egyszerre elismerés és felelősség.

Több tucat esküvőn és több száz ékszeren túl, Boróka meggyőződéssel állítja, a virágkötészet és az ékszerdizájn is művészeti ág, „minden belülről fakad”.

Szeret inspirálni és fontosak számára a saját fejlesztésű, különlegesebb alkotások. Két éve vezet adventikoszorú-készítő, illetve karácsonyváró műhelyt, s megtisztelésként érte, hogy minden csoportban megjelent néhány székelyföldi virágkötő is. Ez lényeges visszajelzés arról, hogy a pályatársak követik munkáját, figyelnek rá, szeretnének tőle tanulni. Úgy érzi, ez adja azt a lendületet, meggyőződést, hogy érdemes a szakmai képzéssel is foglalkoznia. Beszélgetésünk zárásául személyes vallomásként hangzott el: pályafutása minden szakaszában meghatározónak bizonyult az otthonról kapott, Benedek Elek szelleméhez igazodó nevelés, mely szerint csak az a valamennyire egész ember, akinek könnyű a toll és nem nehéz a kasza. Ezért is fontos minden téren a legjobb tudásom szerint helytállnom – fűzte hozzá mosolyogva.