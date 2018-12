A kézdivásárhelyi Szabó család – Tibor és Enikő – tizenöt évvel ezelőtt, 2003 őszén jegyeztette be a cégbíróságon kisvállalkozásként az Sz-Cont Consulting Kft.-t. Két éve, szintén közgazdász fiúk és felesége is bekapcsolódott a cég munkájába, sőt, átvették az immár családi vállalkozás irányítását.

Katalizátorszerep

Az ötlet, hogy saját céget hozzanak létre 2000-ben fogalmazódott meg bennük, amikor Szabó Enikő sikeres könyvelési szakértői vizsgát tett, és főállásban a Secuiana Rt. főkönyvelőjeként dolgozott. A kezdet, mint mindig, számukra is nehéz volt, sokáig mindössze két ügyfele volt a cégnek. A kitartó munka, a lehető legjobb szolgáltatást célzó igyekezet, a garantált átláthatóság, és a mindig naprakész tudás azonban segítette a cég útját a terjeszkedésben, így mára már nyolc alkalmazottja van a cégnek, akik több mint száz vállalkozást tartanak egyensúlyban, szolgálnak ki – fogalmaztak a tulajdonosok.

Szabó Tibor és Enikő az alapítástól fogva azt szerette volna, hogy cégük katalizátorként működjön, a legjobb feltételeket nyújtsa ügyfeleiknek, pontos és lényegre törő információval fontos döntések meghozatalában is segítségére legyen partnereinek.

Az évek során a cég jó kapcsolatokat épített ki különböző közreműködőkkel, így biztosítva partnereik teljes körű kiszolgálását a cégalapítástól, a jogi szolgáltatásokon keresztül egészen a különböző fordításokig, hitelesítésekig.

Beszállnak a fiatalok

2014-től a cég családi vállalkozássá alakult át. Az alapítók kisebbik fia, Tibor Botond, valamint felesége, Noémi is csatlakozott a csapathoz így biztosítva a lendületet és az innovációt. A fiatalok egy évvel korábban keltek egybe és gyermeket is vállaltak.

Szabó Tibor Botond a Molnár Józsiás-iskolában járt, majd 2009-ben a Nagy Mózes Elméleti Líceumban érettségizett. 2012-ben a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen diplomázott, angol nyelven tanulta a könyvelést és a gazdasági informatikát, a bukaresti Gazdasági Akadémián szintén angol nyelven mesterizett. Így nem jelent akadályt, hogy a családi vállalkozás immár külföldi cégeknek is ajánlja szolgáltatásait, elsősorban a hazai piacra betörni vagy ide befektetni kívánó vállalatoknak. A nyelvi akadályok mellett ugyanis az adó- és vámügyek labirintusában is szükséges az eligazítás.

A fővárosi mesterképzés ideje alatt Tibor Botond szakmai tapasztalatot is szerzett, hiszen két évig dolgozott egy nemzetközi könyvelési cégnek. Ez a gyakorlat is segítette abban, hogy miután feleségével együtt hazatért Kézdivásárhelyre, egy kanadai cégnek dolgozhatott, időközben pedig Noémivel együtt a szülei által alapított könyvelési cég munkájába is bekapcsolódott. Sőt, 2017 októberétől ügyvezető igazgatóként ő állhatott a cég élére is. Szintén tavaly ősszel szerezte meg a könyvelési szakértői minősítést.

Hit és kitartás

Elmondása szerint főleg helybeli, kézdiszéki cégeket könyvelnek, de ügyfeleik között megtalálhatóak háromszéki fiókkal rendelkező német és holland vállalatok is.

Arra a kérdésünkre, hogy mi a siker titka, Tibor Botond válasza az volt, hogy számára a sikert az Istenbe vetett hit és a kitartó, kemény munka hozza meg.

Azt is hozzáfűzte: úgy próbálnak eljárni a mindennapokban, hogy ne csak az ügyfeleknek és a törvénykezésnek feleljenek meg, hanem a lelkiismeretük parancsának is. Azoknak a fiataloknak pedig, akiknek lehetőségük van családi vállalkozást továbbvinni, azt tanácsolja, hogy ne tétovázzanak, hiszen nagy előnyt jelent az, ha két nemzedék is jelen van egy cégben: az idősebbek tapasztalata, megfontoltabb gondolkozása és a fiatalabbak lendülete, nyitottsága jól kiegészítik egymást.

Ami a terveket illeti a fiatalok további bővítésben gondolkodnak. Annál is inkább, mert Tibor Botond szerint a jelenleg működő könyvelők nagy része 55–60 év közötti, s tíz-tizenöt éven belül óriási hiány lesz a szakmában. Aki biztos munkahelyet akar, az a könyvelést válassza – tanácsolja a fiataloknak az ügyvezető, aki szerint ha az ember kitartó és komolyan veszi munkáját, itthon is boldogulni tud.