KÉT NAP – KÉT ELGÁZOLT MEDVE. Vasárnap késő este a Brassó és Prázsmár közötti országúton egy olasz állampolgár gázolt el személygépkocsival egy több mint 300 kilogrammos medvét, és a vadat ezután a szembejövő gépkocsi is elütötte.

Személyes sérülés nem történt, de a medve nem élte túl a balesetet. Hétfő este a Szeben megyei Bürkös határában ütötte el egy gépkocsi az úton sétáló medvét. Személyi sérülés itt sem történt. A megsérült vad az út melletti bozótba húzódott vissza, ahonnan kedd reggelre eltűnt. Szeben megyében az év eleje óta már hat medvét gázoltak el autóval. Múlt kedden Brassóban keltett riadalmat egy medve, amely fényes nappal egy bevásárlóközpont parkolójába tévedt, majd egy forgalmas úton menekült el a helyszínről. Egyre több gondot okoz az országban a túlszaporodott medveállomány. A környezetvédelmi tárca 2016 előtt évente 400–450 állat kilövésére adott engedélyt, a Cioloș-kormány azonban betiltotta a populációt szabályozó medvevadászatot. Egy tavalyi becslés szerint mintegy 6800 medve él Romániában. (MTI)

HIMNUSZT VÁRNAK, DE SÜRGŐSEN. Gyanús himnuszt rendelt magának a centenáriumi évre Aranyosgyéres városa. A kiírás két dolog miatt is rendkívül gyanús: a város „négy perc és hét másodperc” hosszúságú himnuszt vár, és ahhoz képest, hogy a centenáriumi évre kellett a himnusz, csak december 7-én hirdették meg a közbeszerzési eljárást. Valószínűleg valakinek már ott lapul a tarsolyában a négy perc hét másodperces himnusz, és annyira szüksége van a 23 ezer lejre, hogy a gyéresi városvezetés a darab hosszúságával egyenesen az illető személyre szabta ezt a közbeszerzést. Az is érdekes, hogy a 7-ei kiírásra csak tegnap 10 óráig lehetett jelentkezni, a zeneművet pedig a szerződéskötés utáni 15 napon belül kell benyújtani szöveges és instrumentális változatban is, papíron és cédén. (Főtér/Turda News)

TIZENKILENC SAKÁLT LŐTTEK KI az utóbbi két hétben a Tulcea megyei erdészeti igazgatóság munkatársai. Az intézmény 278 vaddisznóra és 368 sakálra kapott kilövési engedélyt az afrikai sertéspestis visszaszorítását célzó országos terv keretében. Costel Petcu, a Tulcea megyei erdészeti igazgatóság műszaki igazgatója tegnap arról tájékoztatott, hogy az általa képviselt intézmény a Duna-delta rezervátum igazgatóságával és a belügyminisztériummal közösen megkezdte a vaddisznók és sakálok kilövését, miután a hatóságok által megtalált 123 vaddisznótetem közül 61 esetében a laboratóriumi leletek kimutatták az afrikai sertéspestissel való fertőzöttséget. A kór megfékezése érdekében feloldották a Duna-delta rezervátumban 2011 óta érvényben lévő vadászati tilalmat, és elrendelték a teljes vaddisznó- és sakálállomány befogását. (Agerpres)