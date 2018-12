Hogy könnyebben jussunk szakorvoshoz

Naponta átlag tizenhét online előjegyzés érkezik, ez egyelőre csak 7–9 százalékot tesz ki, de a rendszer jól működik, összhangban van a személyesen igényelt és jóváhagyott rendelési időpontokkal, amelyeket a páciensek az intézmény erre szakosított nyilvántartójánál kérnek és kapnak, így a járóbeteg-rendelőben a betegellátás egyre inkább órarend szerint tud működni – véli András-Nagy Róbert kórházmenedzser. Örvendetesnek tartja, hogy a családorvosok körében is egyre népszerűbb az online előjegyzés, mintegy 10 százalékuk már élt ezzel a lehetőséggel. Bővíteni kívánják a szolgáltatást, hogy a kórházban fekvő betegek kiutalásakor a kezelőorvos is foglalhasson időpontot a páciensnek a következő szakorvosi vizsgálatra.

A kórházmenedzser elmondta, orvoshiány miatt gyakran előfordul, hogy egy adott osztályon dolgozó orvos nem tud az előírt program szerint megjelenni a járóbeteg-rendelőben.

Ilyenkor az előjegyzések is tolódnak, és felgyűl azoknak a sora is, akiket az orvos visszahívott ellenőrzésre – de az illetők nem kértek időpontot –, betegszabadságot kívánnak meghosszabbítani, vagy egyéb, nem vizsgálati jellegű intéznivalójuk van.

A helyzet összetett, mert az egészségbiztosítási pénztár csak az előjegyzett vizsgálatokat fizeti, erre pontos keretet szab, de naponta adódnak más jellegű, akár csupán néhány perces adminisztratív feladatok is – például a betegszabadság-meghosszabbítás –, amelyek nem tartanak annyi ideig, mint egy vizsgálat, de meg kell azokat oldani – mondta a menedzser. Ezért van néha zsúfoltság egy-egy rendelő előtt, ráadásul adott szakokon a gyógyszerek felírása is havi ellenőrzéshez kötött, s az ilyen pácienseknek is ki kell várniuk a sorukat.

Egyelőre nincs mindenki számára kedvező megoldás, de a megyei kórház vezetősége dolgozik azon, hogy a páciensek a leggyorsabb időn belül eljussanak ahhoz a szakorvoshoz, akihez a családorvos irányította őket, vagy akit ők választottak. Ehhez a legjobb út az előjegyzés, amit minden orvos elsőbbségként kezel, még akkor is, ha a napi programon kívül azokat is ellátja, akik nem kértek előre időpontot – mondta András-Nagy Róbert. A kórház vezetősége bízik abban, hogy az intézmény erre szakosított nyilvántartó egységénél történő személyes programálással együtt az új módszer segíti a pácienseket, hogy könnyebben jussanak szakorvoshoz.