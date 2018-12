Minden nap különleges a tanulási és viselkedészavaros gyermekek közösségében. Az egyénre szabott oktatásnak megvannak a sajátos nehézségei, de szépségei is, az advent ellenben még ennél is különlegesebb, mert a baróti Gaál Mózes Általános Iskola speciális osztályainak négy pedagógusa minden leleményességét beveti, hogy a hátrányos környezetből származó gyermekek ünnepként éljék meg a hétköznapokat. Legutóbb, hétfőn a sepsiszentgyörgyi Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér munkatársai tartottak művészeti foglalkozást a baróti diákoknak.

Az összevont elemi osztályban hatan, a gimnáziumiban pedig tízen tanulnak, s bár a tantervük azonos a hagyományos osztályokéval, a tanítást a gyermekek fejlődési ritmusához igazítják a pedagógusok. A számonkérésnél sem alkalmaznak egy mindenkire egyformán érvényes mércét, hanem az egyéni haladást értékelik – tájékoztatott Bogyor Izabella. Az elemi osztály tanítója elmondta, Barabás Boglárkával, Bocskor Zsuzsannával és Krafft Annemarie-val összeforrt csapatként tanítanak a két speciális osztályban, ahol körforgásban végeznek el különböző feladatokat.

Pszichológusi, gyógypedagógusi és mentálhigiénés képzéssel is rendelkeznek, ami segíti őket abban, hogy a speciális oktatási igényű gyermekekkel szakszerűen foglalkozzanak, és úgy látják, meg is van az eredménye a munkájuknak. Nem ritka, hogy nyolcadikot végzett diákjuk tovább tud tanulni, idén is két végzős tanítványuk akar jelentkezni a záróvizsgára. Ezek a gyermekek szociálisan hátrányos környezetből származnak, egyeseknek a szüleik fogyatékkal élők, de vannak köztük állami gondozottak is, és mindannyian különleges bánásmódot igényelnek – hangsúlyozta Bogyor Izabella.

Mivel a tapasztalati úton való tanításra helyezik a hangsúlyt, gyakran szerveznek iskolán kívüli programokat. Nemrég Nagybaconban próbálták ki a gyermekek a cserépkészítés csínját-bínját a Háromszéki Közösségi Alapítvány Nem térkép e táj programjában elnyert pályázat részeként, a múlt héten pedig Oltszemen vettek részt a mesemondók találkozóján, ahol díjat is nyertek. Karácsonykor a barótiak fogadják az oltszemi kisegítő iskolásokat, de saját iskolájukon belül is szoktak közös programokat szervezni hagyományos osztályokkal közösen.

A Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér az unitárius egyház Gondviselés Segélyszervezete helyi önkénteseinek kezdeményezésére tartott hétfőn művészeti foglalkozást a baróti gyermekek számára, amelyen fotogramot készítettek (a fotográfiánál régebbi képalkotási eljárással), és a portréfotózást gyakorolták a XVII. századi németalföldi portréfestészet alapján.

A négy baróti pedagógus arra törekszik, hogy amit a gyermekeknek tanítanak, az családjukra is hatással legyen, ezért tevékenységeikbe időnként a szülőket is bevonják. Idén a szülőkkel közösen készítettek adventi koszorút, és volt, aki elmondta: otthonukban először gyújtottak gyertyát advent első vasárnapján.