Hallgatói ösztöndíjak jövőben is

A 2019-es évre is meghirdeti végzős egyetemistáknak szóló ösztöndíjprogramját Sepsiszentgyörgy önkormányzata.

A 2014-ben Zsigmond József RMDSZ-es tanácstag kezdeményezésére létrehozott ösztöndíj azoknak szól, akik sepsiszentgyörgyi lakhelyűek, vagy Sepsiszentgyörgyről írják államvizsga-dolgozatukat. A négy hónapra szóló ösztöndíjra azok pályázhatnak, akik jövő nyáron diplomáznak valamelyik hivatalosan elismert hazai vagy külföldi egyetemen. A támogatás összege attól függően változik, hogy alapfokon, mesterképzésen vagy doktorin tanul a pályázó, aki nem lehet 35 évnél idősebb.

További feltételek is vannak, számít az egyetemi évek tanulmányi átlaga, a szakmai konferenciákon való részvétel, a tudományos munkásság, de a publikációk és díjak is emelik a pontszámot. Erre alsó határértéket is megszabtak, 40 pont alatti teljesítményért nem jár ösztöndíj. Az iratcsomókat a városházán kell leadni, a határidő 2019. január 28-a – ilyenkor választanak témát az utolsó éves egyetemi hallgatók –, végső eredményt március 18-án hirdetnek. Idén tízen kaptak hallgatói ösztöndíjat. (demeter)