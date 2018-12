Csökkenhet a tűzifa ára

Idén kétezer köbméter fát adtak el az igénylőknek. Minden kérvényező hat köbméter rönkfára volt jogosult. A tűzifát a községi erdőkből, valamint a Kommandói Erdészeti Kerület területéről vágták. A köz­ség erdeiből keményfát, az állami erdészetéből vegyes tűzifát vihettek haza a kommandóiak. A fa szállítását az igénylőknek kellett megoldaniuk. A méter fa 84 lejbe került, ehhez adódott a szállítási költség. Ez az ár jóval alacsonyabb, mint a magán-fakitermelők által ajánlott fáé. A vállalkozók a fa méteréért 250 lej körüli összeget kérnek – és ezzel a pénzzel csak nyers, sokszor vegyes, kemény- és puha fát is tartalmazó tüzelőt lehet venni. A hasított, száraz bükkfa méterének ára a 300 lejt is meghaladja.

A lábon álló tűzifa köbméterének ára csökkent az utóbbi időben – mondta el érdeklődésünkre Benedek Csaba, aki Papolcon működtet fakitermelő céget. Míg korábban 180 lejt, sőt, ennél többet is fizettek egy köbméter lábon álló fáért, jelenleg az árak a reálisnak számító 140 lej környékén mozognak. A korábbi fahiány idején voltak vállalkozók, akik a liciteken 250–300 lejt is ígértek egy köbméter lábon álló fáért. „Jobb, ha elveszítik az előleget, és vissza­mondják a szerződéseket, hiszen most van fa a piacon, sokkal olcsóbban lehet megvenni. Korábban nagy volt a verseny, most vannak olyan licitek is, ahol egy parcellányi fát sem tudnak eladni” – mutatott rá a változásokra Benedek.