Több kell a biztonságnál

Szó esett többek közt a várandósgondozás, a vízben szülés, a szoptatás, a homeopátia és aromaterápia jelentőségéről, valamint egy magyar találmányról, amely a terhesség és a szülés alatti oxigénhiányos állapot megelőzését támogatja.

A csütörtöki megnyitón Csányi Endre Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának az egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára kiemelte: emberségesebbé, nyugodtabbá akarják tenni a szülés feltételeit, például a bababarát kórházakkal, a családbarát szülészetek meghonosításával. A szemléleti elemek között említette a család egészének támogatását, a méltóságteljes szülés biztosítását, valamint az anyatejes táplálás elősegítését is. Bíznak benne, hogy az intézkedések hozzájárulnak a gyermekvállalási kedv növeléséhez – mondta –, hiszen a szülés élménye nem csupán a baba élete szempontjából fontos, az anya tapasztalata a későbbi gyermekvállalására, így a népességgyarapodásra is kihathat. A konferencia az anya testi-lelki egészségéről, az aggódó apáról és a megszülető babáról is szól – sorolta Csányi Endre Péter.

Az esemény védnöke, Pap Károly, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház szülészet-nőgyógyászati osztályát vezető főorvos azt mondta: az elmúlt ötven évben előtérbe került a biztonság, közben azonban elfelejtették, hogy az anyává válásban a pozitív élmény az egyik legfontosabb. (MTI–i.)