Új fesztivál Háromszéken

A 2019-es diMANSIONS nem más, mint utazás a kikapcsolódás különböző dimenziói között, a változatos program- és tevékenységtípusoknak kialakított, képzeletbeli „kúriák” segítségével. A diMANSIONS egy szójáték a dimensions (dimenziók angol nyelven) és a mansions (kúriák szintén angolul) között. Az így kapott kifejezés utal a fesztivál változatos programkínálatára, valamint a rendezvény helyeként Háromszékre, a Kúriák földjére (The Land of Mansions).

A fesztivál majdani helyszínei közt a THE DISCO MANSION elnevezésű főszínpad és az óriási, akár 10 000 fő befogadására is képes Ka­yam-sátor a legfontosabb. A THE DIALOGUE MANSION a beszélgetések, konferenciák és építő viták tere, emellett több kulturális és művészeti esemény helyszíne is. A THE DIGITAL MANSION a fiatal generáció találkozóhelye, a digitális művészet és az elektronikus zene otthona. THE DINING MANSION-nak hívják majd a food courtot, ahol az ország legnépszerűbb retró- és büfékocsis ételkülönlegességeit lehet majd megtalálni, s ahonnan a hagyományos erdélyi ízek sem fognak hiányozni.

„A központi régiónak szüksége volt egy nagyobb léptékű fesztiválra. A környéken talán mi vagyunk az egyetlenek, ahol nincsen ilyen típusú szabadtéri rendezvény. Attól függetlenül, hogy a diMANSIONS elsősorban a székelyföldi és környékbéli közönségnek szól, hiszek abban, hogy a meghívott zenei előadóknak és a változatos programoknak köszönhetően az egész országból érkeznek majd érdeklődők, sőt – ahogyan a Goran Bregović-koncerten is tapasztalhattuk –, akár külföldről is. Szeretnénk elérni, hogy néhány éven belül Románia legjelentősebb fesztiváljai közé sorolják a diMANSIONS-t” – nyilatkozta Sánta Daniel, a szervezők képviselője.