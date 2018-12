A mérkőzés előtt egyszerű volt a helyzet: a Liverpool a csoportelső olasz együttest fogadta, és kizárólag abban az esetben előzhette meg, ha legyőzi 1–0-ra, vagy kapott gól esetén legalább kétgólos különbséggel. A 34. percben aztán Mohamed Salah villant, és a védőket becsapva David Ospina kapus lába között a hálóba gurított. A folytatásban az olasz együttes nem tudott egyenlíteni, így az angol csapat örülhetett.

Az FC Porto és a Schalke is győzelemmel fejezte be a csoportkört, előbbi a Galatasaray ellen idegenben diadalmaskodott, utóbbi a Lokomotiv Moszkva csapatát verte meg otthon. A Borussia Dortmund idegenben Raphaël Guerreiro góljainak köszönhetően 2–0-ra nyert az AS Monaco ellen, míg a Atlético Madrid gól nélküli döntetlent játszott az FC Bruges otthonában, így a németek végeztek a kvartett első helyén. A Tottenham Hotspur döntetlent játszott Barcelonában, ahogyan az Internazionale is hazai környezetben a PSV Eindhoven együttesével, így a csoportelső katalánok mögött az angolok jutottak tovább.

Eredmények, csoportkör, 6. forduló:

* A-csoport: AS Monaco–Borussia Dortmund 0–2 (gólszerző: Guerreiro 15., 88.), FC Bruges–Atlético Madrid 0–0. A csoport végeredménye: 1. Borussia Dortmund 13 pont, 2. Atlético Madrid 13, 3. FC Bruges 6, 4. As Monaco 1.

* B-csoport: Internazionale–PSV Eindhoven 1–1 (gsz.: Icardi 73., illetve Lozano 13.), FC Barcelona–Tottenham Hotspur 1–1 (gsz.: Dembélé 7., illetve Lucas Moura 85.). A csoport végeredménye: 1. FC Barcelona 14 pont, 2. Tottenham Hotspur 8, 3. Internazionale 8, 4. PSV Eindhoven 2.

* C-csoport: Crvena zvezda–Paris Saint-Germain 1–4 (gsz.: Gobeljić 56., illetve Cavani 9., Neymar 40., Marquinhos 74., Mbappé 90+2.), Liverpool FC–SSC Napoli 1–0 (gsz.: Salah 34.). A csoport végeredménye: 1. Paris Saint-Germain 11 pont, 2. Liverpool FC 9, 3. SSC Napoli 9, 4. Crvena zvezda 4.

* D-csoport: Schalke–Lokomotiv Moszkva 1–0 (gsz.: Schöpf 90+1.), Galatasaray–FC Porto 2–3 (gsz.: Feguli 45+1. – tizenegyesből, Derdiyok 65., illetve Felipe 17., Marega 42. – tizenegyesből, Sérgio Oliveira 57.). A csoport végeredménye: 1. FC Porto 16 pont, 2. Schalke 11, 3. Galatasaray 4, 4. Lokomotiv Moszkva 3.