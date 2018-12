A diákok beszámolójából kiderül, legtöbbjük először jár azon a helyen, amit osztályuk ezen a kiránduláson célpontként választott, sokan nem is gondolták, hogy falujuktól, városuktól alig néhány kilométerre ennyi értékkel és érdekességgel ismerkedhetnek meg.

A felkeresett nevezetességek tekintetében Felső-Háromszék volt a legnépszerűbb, többen látogattak el az esztelneki ferences kolostorba, az Incze László Céhtörténeti Múzeumba, a csernátoni Haszmann Pál Múzeumba és múzeumkertbe, de Kovászna, Zágon, Csomakőrös is sok diákcsoport úti célja volt – tudtuk meg Bereczki Kingától. A HKA igazgatója elmondta, negyvenhárom pályázat érkezett be az alapítványhoz, amelyből huszonkilencet támogattak összesen 20 035 lejjel.

A keretösszegből 7300 lej a civil liciten gyűlt össze, a többi felajánlásokból származott. A program kiemelt támogatója Szőke Barna vállalkozó, de közel húsz cég és a kézdivásárhelyi Rotary Klub is hozzájárult a honismereti kirándulások megvalósításához. A keretfelosztásnál szempont volt, hogy honnan, mennyi támogatás érkezett, és ezzel összhangban történt a pályázatok elbírálása is. Bereczki Kinga elmondta, Bodzavidékről nem érkezett forrás, de a HKA a méltányosság jegyében felvállalta ezt a régiót is, így kapott támogatást a bodzafordulói Mihail Sadoveanu Általános Iskola is, és szintén külön elbírálásban részesült az árapataki Romulus Cioflec Általános Iskola is.

A látottakon túl a diákok beszámoltak a kirándulások jó hangulatáról, az újabb barátságokról, a pékségben elmajszolt házikenyér ízéről, a kolbászparádén megkóstolt különlegességekről, és többen azt írták a képes útinaplóba, hogy jövőben is pályáznak az egynapos értékmustrára.