Jobbikos képviselők közben egy molinót feszítettek ki, rajta egy áthúzott Családok éve felirattal, és egy másik, Rabszolgák éve 2018 írással, ami alatt az szerepel: Köszönjük, Fidesz!

Több tucat határozattal a napirendjén az Országgyűlés tegnapi ülésnapja magyar idő szerint negyed tizenegykor kezdődött volna. Bár a házelnöki emelvényre nem engedték fel, Kövér László az ellenzék tiltakozása ellenére is megnyitotta az ülést. A parlamenti patkóban lévő helyéről beszélve arra kérte az elnöki emelvényt és a szónoki pulpitust körülálló ellenzéki képviselőket, hogy hagyják abba a rendzavarást, és ne akadályozzák az Országgyűlés alkotmányos működését. Közölte: az ülésvezetésre kijelölt Latorcai Jánost (KDNP) fizikai erővel akadályozzák az ellenzékiek az ülés levezetésében, ennek jogi következményeivel számolniuk kell.

Több fideszes politikus ellensorfala mögött Latorcai János alelnök is képviselői helyéről kezdte meg az ülés vezetését, szavazásra bocsátva a napirenden szereplő határozatokat. Az ellenzéki képviselők közben a miniszteri padsor előtt álltak, folyamatosan hangos sípszó, később szirénaszó is hallatszott.

Elfogadták a vitatott törvényt

Megszavazta a parlament tegnap a munka törvénykönyvének módosítását, amely tartalmazza egyebek mellett a munkaidő-beosztás önkéntes megváltoztatásának és az önként vállalt többletmunkának a lehetőségét. Az indítvány eredetileg a jelenlegi 250 óráról (illetve a kollektív szerződéssel lehetséges 300 óráról) egységesen 400 órára növelte volna az egy évben elrendelhető túlórák számát. Ezt később úgy módosították, hogy marad a 250 óra az általános szabály, ez kollektív szerződéssel 300 órára növelhető, de a munkáltató és a munkavállaló írásbeli megállapodása alapján 400 óra is lehet, függetlenül a kollektív szerződéstől. Ezt önként vállalt többletmunkának nevezik, és a törvény kritikusai szerint az vele a gond, hogy sok helyen a munkavállalók kiszolgáltatottabb helyzetben vannak annál, hogy következmények nélkül nemet mondhassanak, ha erre akarják őket rávenni. A heti maximum 48 óra munka mint szabály megmarad, a változtatás az éves keretet érinti.

A Fidesz a törvénymódosítás céljáról szólva azt hangsúlyozta, hogy aki többet szeretne dolgozni és ezáltal több pénzt keresni, az elől elhárítják a bürokratikus akadályokat. Három fideszes képviselő, Kósa Lajos, Szatmáry Kristóf és Bányai Gábor előterjesztését 130 igen szavazattal, 52 nem ellenében, egy tartózkodás mellett fogadta el az Országgyűlés.

Az ellenzék érvénytelennek tartja a szavazást

Az ellenzék közösen tartott rendkívüli sajtótájékoztatót a szavazás után.

A szocialista Tóth Bertalan azt mondta, hogy tegnap botrányos és törvényellenes ülés zajlott a Parlamentben. A szavazógépek a képviselői kártyák nélkül is működtek, ezért nem lehetett név szerint azonosítani a voksoló képviselőket, ami minden szabályt felülírt – hangsúlyozta. Az MSZP elnöke kijelentette, nem adják fel, folytatni fogják a küzdelmet, de ehhez szükségük lesz a munkásokra és a szakszervezetekre.

Gyöngyösi Márton, a Jobbik frakcióvezetője szerint példa nélküli volt a szerdai szavazás, mert feltehetően még soha nem fordult elő, hogy az elnök ne a pulpitusról, hanem a saját képviselői helyéről vezényeljen le egy szavazást. Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke szintén azt hangsúlyozta, hogy illegitimnek tartják a szerdai szavazást. Vadai Ágnes, a DK alelnöke arra emlékeztetett, hogy az ülésen megjelent Áder János is, aki bebizonyíthatta volna, hogy a köztársaság elnöke, de „jobban érdekelte, hogy megválasszon, három ki tudja kit egy olyan Nemzeti Választási Bizottságba (…) ami elcsal mindent, amit lehet”, mint hogy az emberek millióit érintő „rabszolgatörvénnyel foglalkozzon.

Keresztes László Lóránt, az LMP társelnöke azt mondta: az ellenzéki pártok között áthidalhatatlan véleménykülönbségek vannak, de szimbolikus, hogy ebben az ügyben közösen tudnak kiállni.

Orbán: Fontos és jó törvényt alkottunk

Fontos és jó törvényt alkottunk – nyilatkozta újságíróknak Orbán Viktor miniszterelnök az Országházban, miután a képviselők megszavazták a munka törvénykönyve módosítását.

„Mindenkire figyelek, a szakszervezetekre különösen, követem a véleményüket, tisztelem is a vélemény-nyilvánítás szabadságát, és megfontolom mindig a fölvetett érveket. Ez esetben szerintem a fölvetett érvek súlya jóval csekélyebb, mint maga a törvényjavaslaté, ez jó törvény és jót fog tenni a munkavállalóknak” – mondta Orbán Viktor.

Bízzuk ezt a történészekre – felelte a kormányfő arra az újságírói kérdésre, hogy belefért-e az ellenzék parlamenti tiltakozásának formája a demokratikus keretekbe. Arra a kérdésre, hogyan élte meg, hogy egy ellenzéki képviselő közelről az arcába fütyült, Orbán Viktor azt válaszolta: a Fideszben ezt úgy hívjuk, hogy nemzetszolgálat.