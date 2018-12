Az elkövető két alkalommal is tűzpárbajba keveredett a biztonsági erőkkel kedd este. Egyszer 20 óra 20 perckor, majd 21 órakor. A francia belügyminiszter hangsúlyozta: az elkövető továbbra is szökésben van, de a biztonsági erők 350 tagja nyomoz utána.

A miniszter úgy fogalmazott, hogy a fegyveres férfi halálfélelmet keltett az emberekben Strasbourgban három helyen is. Elmondta, hogy a férfi ismert a rendőrség előtt terrorizmushoz nem köthető bűncselekmények miatt. Hozzáfűzte: Franciaországban és Németországban is elítélték korábban a gyanúsítottat, aki börtönben is volt.

A miniszter bejelentette, hogy a strasbourgi városvezetés betiltja a tüntetéseket, ezzel felszabadítva a biztonsági erőket, hogy elfoghassák a tettest.

Az Európai Parlament zárlatát is feloldották, a képviselők – saját felelősségükre – elhagyhatták az épületet. Ezt Antonio Tajani, az EP elnöke közölte az ülésteremben összegyűlt képviselőtársaival. A városközpontba készülők számára elmondta, hogy oda csak egy a rendőrség által biztosított konvojjal tudnak eljutni.

Ismert az elkövető

A rendőrség a 29 éves strasbourgi születésű Cherif Chekattként azonosította a lövöldözőt, akinek neve szerepel a potenciális nemzetbiztonsági kockázatot jelentő személyek lajstromán. A párizsi főügyész, aki a terrorizmussal kapcsolatos ügyekben illetékes, hangsúlyozta, hogy a tettes indítéka egyelőre még nem ismert. A francia vádhatóság terrorcselekmény miatt indított vizsgálatot.

Francia sajtóértesülések szerint a lövöldözés elkövetőjét kedd reggel őrizetbe akarták venni, de nem találták otthonában a 29 éves, gyilkossági kísérlettel vádolt gyanúsítottat. Két, névtelenséget kérő rendőrségi forrás ugyanakkor arról számolt be, hogy a férfi lakását egy rablással összefüggésben kutatták át a hatóságok.

A strasbourgi rendőrség szerint a lövöldöző potenciális nemzetbiztonsági fenyegetésként ismert volt a belbiztonsági szolgálat előtt. Mintegy 26 ezer ember neve szerepel a potenciális nemzetbiztonsági kockázatot jelentő személyek lajstromán.

A CNN információi szerint a gyanúsított a város Corbeau hídja felől közelítette meg a karácsonyi vásár területét kedden 20 óra körül, és ekkor nyitott tüzet. A gyanúsított egy taxiban menekült el, amikor a terrorelhárítók megérkeztek a helyszínre. A CNN úgy tudja, hogy a fegyveres maga is megsérült.

A németek is keresik

A berlini Der Tagesspiegel napilap információi szerint a német biztonsági szolgálatok nemcsak a strasbourgi lövöldözés elkövetőjét, Cherif Chekattot keresik, hanem testvérét is, mindketten Strasbourgban éltek. A Chekatt testvéreket a strasbourgi iszlamista közeghez tartozó, radikalizálódott személyként tartották nyilván – mondta el egy magas rangú biztonsági szakértő.

Biztonsági körökben arról beszélnek, hogy a támadás indítéka bosszú lehetett. Elképzelhető, hogy a lövöldözés Cherif Chekatt reakciója volt arra, hogy a strasbourgi rendőrség őrizetbe akarta venni őt. A francia biztonsági szolgálatoknak nem volt tudomásuk támadás előkészületeiről Strasbourgban.