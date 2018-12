Megtámadta Dan Tanasă egyesületét

A székelyföldi jogvédő tegnap gyergyószentmiklósi sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy a bukaresti 3. kerületi bírósághoz fordult az ADEC feloszlatását kérve. Arra hivatkozott, hogy a Dan Tanasă blogger által létrehozott egyesület nem teljesíti az egyesületi kormányrendelet feltételeit, és a saját alapszabályában rögzített kitételeket. Árus Zsolt szerint a 2014-ben bejegyzett ADEC alapszabályában az áll, hogy az egyesület igazgatótanácsának kétéves a mandátuma, az egyesület azonban nem jegyzett be a bíróságon új igazgatótanácsi tagokat azóta, hogy 2016-ban lejárt a vezetőségi tagok mandátuma. Árus azt is felrótta, hogy az egyesület alapszabályában nem szerepelnek azok a célok, amelyek az ADEC tevékenységében megmutatkoznak.

A jogvédő rámutatott: ha sikerülne bírósági úton feloszlatni az ADEC-et, az perújrafelvételi ok lehetne minden olyan perben, amelyet az egyesület indított a magyar nyelv és a magyar szimbólumok ellen. Az ADEC – a bíróságok portálja szerint – több mint 160 pert indított elsősorban székelyföldi önkormányzatok és közintézmények ellen a székely vagy magyar zászló használatát, valamint a magyar nyelvű feliratokat kifogásolva, és a perek többségét megnyerte.