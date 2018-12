Ajándékok mesterek tarsolyából

Szebb környezetet nem is szabhatott volna a természet a friss, havas tájnál a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban tartott hétvégi karácsonyi vásárnak. A jubiláló, tizedik kézművesszemle meghittsége, hangulata ezúttal is sokakat vonzott, aki pedig betért, jó muzsikát hallgathatott, miközben angyalfiát keresett, és pohárnyi forralt bor vagy fűszeres almalé társaságában barátokkal lehetett időzni.

Vörös masni és gyönyörű mézeskalácsok ékesítette fenyőágak jelezték a bejárattól a vásártérig vezető utat, s ha ez nem lett volna elég, a fűszeres, forró italok illata már a múzeumi lépcsők alján egyre bennebb csábított. A Bartók Teremben és előterében mintegy félszáz kézműves kínálta ízléses portékáit, sokan évek óta vendégei a szemlének, de jöttek új kiállítók is.

A Máltai Szeretetszolgálat sepsikőröspataki fiataljai saját készítésű ládányi agyagdíszt hoztak, egy brassói hölgy csinos, színes-pörgős szoknyákat kínált a közelben, és került csodálója a kovásznai horgolt tunikák és felöltők finom mintájának, kellemes színárnyalatainak is. Kiegészítőként tűzzománc, kortárs és sujtásékszerek kellették magukat, és gyöngyfűző remekei is sorakoztak egy asztalon. A bőrműves még a vásár idején is dolgozott egy papucson, asztalán gondosan elkészített darabok – pénztárcák, övek, kulcstartók, fülbevalók, hajtűk és nyakékek – dicsérték munkáját.

S mert nincs karácsony angyalok nélkül, a mesterségek nagyvásárán is megannyi változatban ajánlották: aranyszállal díszített, nemezeltek mellett színes-mázas és matt kerámiából született alkotások, s egy fél dióhéjba még egy mosolygós kisdedet is elrejtettek. Egyedi tervezésű vagy nemezelt táskák, levendulával töltött párnák, zsákocskák és állatfigurák, kötött-horgolt babák, faragott kisállatok és fajátékok, természetes anyagokból készült kozmetikumok, teák, pénztárcák és vidám kitűzők vártak gazdára. Keramikusok, bútorfestők legszebb munkáikat hozták el, a mézeskalácsosok a gyermekek kedvenceit örökítették a hagyományos vásári finomságba, aranysárga és borostyánszínben játszó mézes üvegek mellett számtalan viaszgyertya is kapható volt.

A lajstrom természetesen korántsem teljes, ám a múzeumi vásárról immár egy évtizede elmondható: mindig tud újat, igényeset, egyedit, szemet-lelket gyönyörködtető élményt nyújtani. S ha ez nem volna elég, elmaradhatatlan vendégei, István Ildikóék és Benkő Éva is erősíti méltán jó hírét.