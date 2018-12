Patikamúzeum nyílt Kézdivásárhelyen

Az új múzeum a kommunizmusban 52-es és 24-es néven ismert patikák megmentett felszerelését mutatja be, amelyeket néhai dr. Boga Olivér főorvos, a Báró Szentkereszty Stephanie Alapítvány örökös elnöke mentett át az utókornak és egészített ki saját gyűjteményével. Tudomásunk szerint jelenleg az országban huszonkét patikamúzeum létezik, a legtöbb valamilyen intézeten belül csupán egy bemutatóteremben. Erdélyben négyet tartanak számon ezek közül, egyik a kézdivásárhelyi.

A patikamúzeum legelőször az alsólemhényi Gerontológiai és Rehabilitációs Központ egyik épületében nyílt meg 2008. december 20-án. Néhány évig működött ott, majd négy esztendeje Kézdivásárhelyre költöztették, de objektív okok miatt mindeddig nem sikerült megnyitni a nagyközönség előtt. Ebben segített a Tegyünk Kézdiszékért Tömörülés, így pénteken végre megtörténhetett a jelképes szalagvágás. Mivel nem kerültek elő korabeli fényképek, amelyek segítettek volna abban, hogy ugyanúgy rendezzék be a patikát, ahogy egykor volt, ezért csupán azok emlékezetére hagyatkoztak, akik dolgoztak a két egykori gyógyszertárban.

„Egy álom megvalósulásának lehetünk a tanúi – mondotta Józsa Irén nyugalmazott francia–magyar tanár –, hiszen dr. Boga Olivér nemcsak megmentette, de közösségünk rendelkezésére bocsátotta azokat a bútorokat, eszközöket, amelyek a múzeum anyagának az alapját képezik, így gazdagítva városunk kultúrtörténetét. Bizonyára kevesen tudják, hogy Kézdivásárhelyen az első patikát már 1784-ben megalapították, és a Székely Határőrségnek is volt a városban gyógyszertára, ahol a határőrök és családjaik számára biztosítottak orvosságot, valószínűleg 1763-tól kezdődően. A kézdivásárhelyi patikusok az 1848-as forradalomban is részt vettek, így Gábrányi József közvetlen úton kapcsolódott be a szabadságharcba, gyutacsgyárat szervezett Kézdivásárhelyen. (...) A gyutacsgyár igazgatója Jancsó József gyógyszerész volt.” Józsa Irén még megemlítette Lang Márton, Radimetzky Antal, Balázs Károly, Bajnok Jenő, Színi Albert, Dávid Lajos, Jancsó Géza, Kováts Tivadar, Hankó László és Lukács László nevét. 1784-től kezdődően folyamatosan két patika működött a céhes városban.

Őt követően Bokor Tibor polgármester elmondta, hogy 2014 nyarán kereste meg őt először dr. Boga Olivér főorvos, és beszámolt a Lemhényben elhelyezett gyűjteményről, amelyet nagyon szívesen áthozná Kézdivásárhelyre, hogy a városházával közösen rendezzenek be egy patikamúzeumot. Mindezt két feltételhez szabta: az egyik az volt, hogy a gyűjteményhez illő helyiséget biztosítsanak, illetve, hogy a gyűjteményt tisztességgel őrizzék meg, és tegyék lehetővé, hogy minél többen látogassák. Az elöljáró köszönetet mondott dr. Boga családjának, akik segítettek a múzeum születésében, mindvégig mellette bábáskodtak, és minden gyógyszerésznek, aki szerepet vállalt és vállal abban, hogy a patikamúzeum fennmaradjon.

Boga Erzsébet nyugalmazott gyógyszerész, dr. Boga Olivér özvegye a szíve csücskének nevezte a patikamúzeumot. Ezután múltidézés következett, dr. Jakabos Sára Kézdivásárhelyen született, 1990 óta Magyarországon élő orvos írását a hajdani patikák világáról, illetve arról, hogy elődeink a középkorban mitől gyógyultak meg, Józsa Irén olvasta fel, majd a megnyitón jelen levő orvos – Jakabos Ödön, a nagy utazó húga – a 13. században élő Gilbertus angol orvos híres könyvéből, a Compendiumból a tíz legfontosabb gyógymódról olvasott fel részleteket.

Végezetül Tóth László újságíró, a Tegyünk Kézdiszékért Tömörülés tagja mondott köszönetet mindenkinek a segítségért, és arra kérte a jelenlevőket, hogy akinek van régi receptje, penicillines üvege, adományozza a patikamúzeumnak, mert ezekkel egyelőre nem rendelkeznek. A patikamúzeumban az egyik táblán a patikusok neve szerepel, ez kiegészítésre vár, a megnyitón hívták fel a szervezők figyelmét, hogy hiányzik róla Csiszár Ernő és Constantinescu Karola neve. A megnyitó végén a Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete teával és süteménnyel kínálta meg a nagyszámú érdeklődőt.

A patikamúzeum januártól látogatható, de csak előzetes telefonos bejelentkezéssel, ugyanis nem lesz személyzete. Aki meg akarja tekintetni a maga nemében páratlan gyűjteményt, hívja hétfőtől péntekig 10 és 16 óra között Dósa Csabát a 0770 383 553-as telefonszámon.