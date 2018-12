Sportolónk edzőjétől, Mátéfi Árpádtól tudjuk, hogy a háromszéki birkózó nagyon keményen és jól küzdve egymás után vette az akadályokat, a döntőben pedig egy olyan buzăui fiúval találta szembe magát, akit már többször is legyőzött. A finálé első felvonásában magabiztos teljesítménnyel már 4–1-re vezetett, s kézben tartotta a párharcot, ám a második félidőben komolyan lesérült, és nem tudta folytatni a döntőt. Ilyen körülmények között Orbán Norbertnek be kellett érnie az ezüstéremmel, ám most a teljes felépülés felé vezető csatát kell megnyernie. Szép volt, Norbert!

Mátéfi továbbá elmondta, hogy birkózói ezennel befejezték a 2018-as versenyidényt, rövid pihenő következik számukra, majd az új esztendő másnapján nyolcnapos edzőtáborba mennek, amelynek várhatóan Kovászna ad otthont.