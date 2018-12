Az idei vk-pontversenyt is vezető 23 éves Shiffrin közösségi oldalán jelentette be, hogy nem indul el az olaszországi futamokon, ahol kedden lesiklásban, szerdán pedig szuperóriás-műlesiklásban mérik össze tudásukat a versenyzők. „Nekem és a csapatomnak is szükségünk van némi pihenőre az igen dolgos elmúlt hat hét után” – írta Shiffrin. Hozzátette, a pénteki és szombati courcheveli műlesikló és óriás-műlesikló futamokon már ott lesz a rajtnál. A kétszeres olimpiai bajnok Shiffrin kilenc verseny után toronymagasan, közel 400 ponttal vezeti a vk-pontversenyt.